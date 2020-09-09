Alçak tehdit sonları oldu! Teröristleri imha eden mühimmatın üzerinde dikkat çeken not

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 320 terörist itlaf edildi. Hainlerin inlerine tek tek giren kahraman Mehmetçik çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Milad Kobadi, Gülşen Yolur, Semih Kaplan ve Culyana Xelo isimli teröristlerin de öldürüldüği operasyona ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK'nın sözde yayın organında küstah açıklamalar yapan Milad Kobadi isimli terörist Mehmetçik'i tehdit ederek "Haftanine girmek o kadar kolay değildir. Burası onların cehennemi olacak" dedi. O görüntüler teröristler için sonun başlangıcı oldu.

Söz konusu kaydı detaylı bir şekilde inceleyen istihbarat teröristlerin yerini uzun incelemeler sonucu tespit etti. Harekete geçen Türk İHA'ları bölgedeki PKK'lı teröristleri yakın takibe aldı.

Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı 8. Anajet Üssü'nden kalkan F-16 savaş uçakları İHA'lar ile saptanan koordinatlara giderek Haftanin'i teröristler için cehenneme çevirdi. Akıllı mühimmat ile 4 terörist havaya uçuruldu.

"Mehmetçik yarına bırakır yanınıza bırakmaz"

F-16 savaş uçaklarının teröristleri etkisiz hale getirdiği mühimmatın üzerindeki not da dikkat çekti. Teröristin küstah sözlerinin unutulmadığını gösteren Mehmetçik, bombaya, "Mehmetçik yarına bırakır, yanınıza bırakmaz" diye yazdı.