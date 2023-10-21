Alçak siyonistleri çıldırtan görüntüler! Müslümanlar her şeye rağmen ezanı susturmuyor
Gazze’den gelen son görüntülerde bir Müslüman, yıkılan caminin enkazına çıkarak ezan okudu.
Terör toplumu İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında binlerce sivil şehit oldu. Katil İsrail, sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, ibadethaneleri hedef alıyor.
Çok sayıda camiyi bombalayan terör toplumu İsrail, bölgeyi Müslümanlardan “temizlemek” için elinden geleni ardına koymuyor.
Ancak siyonist alçakların Müslümanlara yönelik saldırıları hız kesmeden devam etse de, “Burası cihat yurdu, burası ribat” diyen Müslümanlar yıkık camilerde bile ibadetlerini aksatmıyor.
Gazze’den gelen son görüntülerde bir Müslüman, yıkılan caminin enkazına çıkarak ezan okudu.
O görüntüler izleyenleri duygulandırırken, vatandaşlar, “Siyonist pislikler ezanları susturamayacak” yorumları yaptı.
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