Alçak siyonist: 'Gazze'yi küle çevirmeliydik'

Eski sözde milletvekili Moshe Feiglin Gazze'nin kimyasal bombalarla tamamen yok edilmesi gerektiğini söyledi. Feiglin ayrıca kara operasyonunun bir türlü başlatılamamasının "korkuyu azalttığını" söyledi.

Siyonist rejim Gazze'de katliama devam ederken siyonist yetkililerden acımasız ve vahşice yorumlar gelmeye devam ediyor. Eski milletvekili Moshe Feiglin Gazze'nin kimyasal bombalarla tamamen yok edilmesi gerektiğini söyledi.

Feiglin, Aljazeera'ya verdiği röportajda tek çözümün "Gazze'nin işgal edilmeden önce tamamen yok edilmesi... Dresden ve Hiroşima gibi nükleer silah olmadan yok edilmesi" olduğunu söyledi.

"GAZZE'Yİ HALA KÜLE ÇEVİRMEDİK"

Feiglin, Hamas saldırısının üzerinden 18 gün geçtiğini söyleyerek "İncil'e göre hâlâ intikam almadık... Gazze'yi hemen küle çevirmedik!"

"MÜSLÜMANLAR BİZDEN KORKMUYOR"

Feiglin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal etme konusundaki isteksizliğini "İsrail'i yok ettiği" ve dünya çapındaki Müslümanlar arasındaki "her türlü korkuyu yok ettiği" gerekçesiyle eleştirdi. Ayrıca Netanyahu'yu siyonist rejimi ABD'nin "muz cumhuriyeti" haline getirmekle suçladı.

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