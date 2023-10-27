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Dünya Alçak siyonist: 'Gazze'yi küle çevirmeliydik'
Dünya

Alçak siyonist: 'Gazze'yi küle çevirmeliydik'

Yeniakit Publisher
2023-10-27 15:50:00 -
Alçak siyonist: 'Gazze'yi küle çevirmeliydik'

Eski sözde milletvekili Moshe Feiglin Gazze'nin kimyasal bombalarla tamamen yok edilmesi gerektiğini söyledi. Feiglin ayrıca kara operasyonunun bir türlü başlatılamamasının "korkuyu azalttığını" söyledi.

Eski sözde milletvekili Moshe Feiglin Gazze'nin kimyasal bombalarla tamamen yok edilmesi gerektiğini söyledi. Feiglin ayrıca kara operasyonunun bir türlü başlatılamamasının "korkuyu azalttığını" söyledi.

Siyonist rejim Gazze'de katliama devam ederken siyonist yetkililerden acımasız ve vahşice yorumlar gelmeye devam ediyor. Eski milletvekili Moshe Feiglin Gazze'nin kimyasal bombalarla tamamen yok edilmesi gerektiğini söyledi.

Feiglin, Aljazeera'ya verdiği röportajda tek çözümün "Gazze'nin işgal edilmeden önce tamamen yok edilmesi... Dresden ve Hiroşima gibi nükleer silah olmadan yok edilmesi" olduğunu söyledi.

"GAZZE'Yİ HALA KÜLE ÇEVİRMEDİK"

Feiglin, Hamas saldırısının üzerinden 18 gün geçtiğini söyleyerek "İncil'e göre hâlâ intikam almadık... Gazze'yi hemen küle çevirmedik!"

"MÜSLÜMANLAR BİZDEN KORKMUYOR"

Feiglin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal etme konusundaki isteksizliğini "İsrail'i yok ettiği" ve dünya çapındaki Müslümanlar arasındaki "her türlü korkuyu yok ettiği" gerekçesiyle eleştirdi. Ayrıca Netanyahu'yu siyonist rejimi ABD'nin "muz cumhuriyeti" haline getirmekle suçladı.
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Yorumlar

muş ovası

gücünüz ancak bebeklere çocuklara kadınlara yaşlılara sivillere yeter zaten. çünkü korkaksınız, aşağılıksınız, ahlaksızsınız bir de köpek …. küle nasıl çevirilir göreceksiniz bekleyin.

EVANJELİK-SİYONİST amerikan HAGGEE PAPAZLARINA DİKKAT...aralarında BAŞKAN ADAYI/ESKİ CİA BŞK. aşağılık Mike POMPEOI ve Mike PENCE de var!!! en büyük siyonist soykırımcı istilacı bozguncu TERÖR ÖRGÜTÜ ABD VE İNGİLTEREDİR.........deaş-israil-blackwater-fet

HAMAS-israil savaşı yoktur, FİLİSTİN/İSLAM ve SİYONİST ABD/İNGİLTERE vd fino soykırımcı siyonistler vardır...İSRAİL DEVLET DEĞİL SİYONİST DEAŞIDIR VE SİYONİSTLERİN KUDUZ İTLAFI GEREKEN TERÖR ÖRGÜTÜDÜR
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