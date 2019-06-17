Alçak saldırıya lânet yağmaya devam ediyor

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6 yaşındaki evladı ile birlikte Cuma namazına giderken şehir magandaları tarafından darp edilen Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi, yazarı ve Haber Müdürü Murat Alan’a yönelik destek çığ gibi büyüyor. Tetikçi Odatv ve solak medya tarafından günlerce hedef gösterilen ve ailesinin gözü önünde saldırıya uğrayan Alan’a “geçmiş olsun” mesajları yağıyor. Alçak saldırıya karşı tek yürek olan duyarlı ve özgür medya, yerel yönetimler ve STK’ların yanı sıra, sanat ve hukuk camiasının önde gelen isimleri de birbiri ardına kınama yayınladı. İşte Alan’a verilen destek mesajları...

Özgür basına saldırı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta: “Murat Alan’a yapılan saldırı sonrası kendisini tedavi olduğu hastanede ziyaret ettik. Şiddeti hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değil. Murat kardeşime acil şifalar diliyorum.”

Tarihçi Yavuz Bahadıroğlu: “Alçakça saldırıyı şiddetle kınıyor, arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ayrıca bu saldırı karşısında sessiz kalan siyaseti ve medyayı da şiddetle kınıyorum.”

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Başkan Yardımcısı Avukat Harun Akdere: “Saldırıyı kınıyorum. Bu olayın hukuk nezdinde takipçisi olacağım. Allah şifa versin...”

Avukat Cüneyt Toraman: “Alcakça saldırıyı, şiddetle ve nefretle kınıyorum. Tetikçilerin de azmettirenlerin de tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyorum. Bu saldırı; basın özgürlüğüne saldırıdır, ifade özgürlüğüne saldırıdır. ‘Kimin suçlu olduğuna biz karar veririz, biz cezalandırırız’ diyen bir çetenin, devletin adalet sistemini devre dışı bırakma operasyonudur.”

Failler hesap vermeli

Ezgi Sanatçısı Umut Mürare: “Murat Alan’a yapılan alçak saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.”

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK): “Saldırganlar, ‘Sana da siyasi düşüncene de...’ diyerek Alan’ı darp ettiler. Gazetecilerle hesaplaşma yeri sadece hukuk ve yargı yolu olmalıdır. Şiddetin her türlüsünü kınıyor ve geçmiş olsun diyoruz.”

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (KGY Cemiyeti) Başkanı Mustafa İşeri: “Saldırıyı kınıyoruz. Planlı bir şekilde organize olmuş ve öldüresiye bir şekilde yapılan bu saldırının faillerinin adalet önünde hesap vermesini talep ediyoruz. Ayrıca bu tür saldırıların önlenmesi için hükümetimizden gerekli çalışmaların yapılması en büyük temennimiz olacaktır. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür hadiselerin karşısında olduğumuzu belirtiyoruz.”

Sindiremeyeceksiniz!

Habertürk Yazarı Sevilay Yılman: “Gazetecilere tekme, tokat, yumruk, yasalar karşısında meşru gibi kabul gördüğü için modaya dönüşen furyanın son kurbanı Akit TV’den Murat Alan! Yavuz Selim Demirağ, Sebahattin Önkibar saldırılarının devamı olan bu saldırıyı da şiddetle kınıyorum!”

Köklü Değişim Medya Genel Koordinatörü Mahmut Kar: “Murat Alan Bey’e, ailesine ve Yeni Akit grubuna geçmiş olsun diyorum. Bugün Alan’ın başına gelen vandalizm, eşkıyalık dün başka gazetecilerin başına geldi. Bu bu şekilde gitmemeli, siyaset ve emniyet bu sürece el atmalıdır.”

Gazetemiz yazarı Ahmet Gülümseyen: “Hain saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırganlar en ağır cezaya çarptırılması temennisinde bulunuyorum.”

Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman: “Murat’a büyük geçmiş olsun. Hedef gösteren ve saldırganları azmettirenlere bir an önce hesap sorulmalı. Bir gazeteciye 6 yaşındaki çocuğunun yanında üstelik 4 kişiyle sopa ve bıçakla saldırmak... Zavallısınız, acizsiniz ve adam değilsiniz... Asla sindiremeyeceksiniz.”

Geri durmayacağız

Aile Derneği Başkanı Adnan Kalkan: “Alan, aile mefhumuna önem veren haberlerin mimarıydı. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Akit özellikle son zamanlarda gençlik ve aile üzerinde yapılan yıkım ve fesat propagandalarını gündeme getirmişti. Birileri rahatsız olacak diye Allah’ın üzerimize farz kıldığı çalışmalardan asla vazgeçecek değiliz. Birlikte yaşama kültürü, vatan, millet ve ümmet konularında çalışmaktan asla geri durmayacağız.”