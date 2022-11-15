Alçak saldırı sonrası Biden'a böyle isyan etti: PKK'yı görmezden geliyorsunuz

Terör örgütlerine art arda darbe vuran Türkiye, hain örgütlerin bir kez daha hedefi oldu. Terör kanlı yüzünü bu kez İstanbul Beyoğlu'nda gösterdi. İstiklal Caddesi'nde kadın bir teröristin banka bıraktığı bomba, bir mağazanın önünde infilak ettirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi de yaralandı.

Caddede büyük panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi boşaltırken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

45 dakika bankta oturmuş

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Taksim Camisi de kapatılırken helikopterler havadan denetim yaptı. Taksim Cumhuriyet Caddesi alt geçidi Şişli-Tarlabaşı yönü ile Unkapanı (Atatürk) Köprüsü Taksim yönü de geçici olarak trafiğe kapatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olay yerinde incelemelerde bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıyla ilgili 8 savcı ve 2 başsavcıvekilinin görevlendirildiğini açıkladı. Bakan Bozdağ "Bir kadın bankta 45 dakika oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor" dedi.

"Milleti terörle teslim alamayacaklar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki saldırı için "Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefi ne ulaşamayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Endonezya'ya hareketinden önce Taksim'deki saldırıyla ilgili açıklamalar yaptı. Erdoğan, "16.20 sularında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındakileri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Milletimiz, İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsun.

Bakan Soylu: ABD'nin taziyesini reddediyoruz

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının meydana geldiği alanda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani'yi terör bölgelerini besleyen, oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle biz müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır. Biz kimsenin düşmanı değiliz kimsenin topraklarında gözümüz yok. Kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Bu kalleşliklere elbetteki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum.

İstiklal Caddesi bizim nazlı kızımızdır. Operasyonlar devam ediyor. Elbette ki teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Nasıl ve ne şekilde koordine edildiğini bildiğimiz, nereden hareketlendiğini bildiğimiz bir terör yapısıyla karşı karşıyayız. PYD'yi orada kim besliyorsa, PKK'ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa, faili odur. Piyonları tartışmanın bir anlamı yoktur. Dünyada çok fazla piyon bulunur. Allah milletimizin yardımcısı olsun" dedi.

Biden'a PKK tepkisi

Hain saldırı sonrası ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden alçak saldırıya yönelik açıklama yapan Rayburn, "Türkiye-PKK çatışmasının öncelikli listede olması gerekiyor. Biden yönetimi bu kriz yeniden patlamadan önce başa çıkmak için bir an önce elçi göndermeli. Washington bu çatışmayı her zaman görmezden geliyor; ancak bu yaklaşım sürdürülebilir değil" dedi.

Türkiye'nin vazgeçilmez bir NATO ittifakı olduğunu ifade eden Rayburn, "Ukrayna ve diğer krizler konusunda Türkiye ile iş birliğimiz önemli. Eğer Türkiye-PKK meselesi çözülmezse ABD çıkarları risk altına girer" ifadelerini kullandı.