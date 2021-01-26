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Gündem Alçak provokasyonun ardından harekete geçildi!
Gündem

Alçak provokasyonun ardından harekete geçildi!

Yalova'da bazı evlerin duvarlarına 'Alevi K' şeklinde yazı yazılarak, Alevi vatandaşlarımız üzerinden girişilen provokasyonla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 21:36:00 -
Alçak provokasyonun ardından harekete geçildi!

Yalova'da bazı evlerin duvarlarına 'Alevi K' şeklinde yazı yazılarak, Alevi vatandaşlarımız üzerinden girişilen provokasyonla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evlerin duvarlarına kırmızı boyayla 'Alevi K' yazıldığının tespit edildi bildirildi.

Bunun üzerine 'halkı kin veya düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama' suçundan ivedi soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması ve yakalanmaları halinde mevcutlu olarak başsavcılığımızda hazır edilmeleri için kolluk güçlerine talimat verilmiş olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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