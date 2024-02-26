Alçak İsrail ordusu, Gazze'de Mehmetçik mezarlıklarını tahrip etti!

İsrail ordusuna ait tank ve buldozerler, Gazze Şeridi'nde bulunan 'İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarlığı'nda' 1DS Gazze muharebelerinde şehit olan Mehmetçiklerimizin yattığı bölümü de tahrip ettiği ortaya çıktı.

İsrail ordusu Gazze'de katillikte ve vandallıkta sınır tanımıyor.

Siyonist ordu işgal ettiği yerlerden çekilirken ardından büyük bir yıkım bırakarıp kabristanı tahrip ettiği ortaya çıktı.

Mezarlıklarda çok sayıda kabrin yıkıldığı ve bazı cenazelerin ortaya saçıldığı görüldü.

Filistinlilerin, mezardan çıkarılan cenazeleri bir araya topladığı ifade edildi.

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Mezarlıkların daha önce de İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından defalarca bombalandığı ve yüzlerce kabrin yıkıldığı kaydedildi.

MEHMETÇİKLERİMİZİN YATTIĞI BÖLÜM TAHRİP EDİLDİ

Son olarak ise İsrail ordusu 'İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarlığı'nda' 1DS Gazze muharebelerinde şehit olan Mehmetçiklerimizin yattığı bölümü de tahrip ettiği ortaya çıktı.

Uydu görüntüsüyle karşılaştırıldığında gözle görülen tahribat, İsrail ordusunun söz konusu mezarlıkta yaptığı yıkımı tüm çıplaklığıyla ortaya seriyor.

Hukuk uzmanları, mezarlık gibi milli ve dini alanların kasten tahrip edilmesi ve buraların askeri hedef haline getirilmesinin, uluslararası hukuku ihlal edeceğini belirterek İsrail'in eylemlerinin "savaş suçu" anlamına gelebileceğini vurguladı.