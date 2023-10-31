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Dünya Alçak İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli masum bir çocuğu öldürdü
Dünya

Alçak İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli masum bir çocuğu öldürdü

Yeniakit Publisher
2023-10-31 23:58:00 -
Alçak İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli masum bir çocuğu öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt Emr beldesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 16 yaşındaki Abdullah Muhammed Mukbil'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu arada Filistin Kızılayı, Batı Şeria'da İsrail ordusuyla çıkan olaylarda 13'ü gerçek mermiyle olmak üzere toplam 18 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada, Nablus kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Muhammed Abdulkadir Harraz'ın öldüğü aktarılmıştı.

Açıklamada, Tubas kentinde de İsrail askerlerinin düzenlediği baskında vurulan 70 yaşındaki Ruhi Reşid Savafita'nın yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.
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İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ya da Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 126'ya yükseldi.

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