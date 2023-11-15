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Gündem

Alçak İsrail durmuyor! Bulaşıcı hastalıklar artıyor! Çoçukları hedef almayı sürdürüyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-15 17:42:00 -

Gazze Şeridi'ndeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen yaralıların yarısının çocuk olduğu belirtildi. Hastaneye gelen birçok yaralı, yatak sayısının yetersiz olması nedeniyle hastane koridorlarında yerde tedavi ediliyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 40 gündür devam ediyor. İsrail ordusu ayrım gözetmeksizin katliamlarını sürdürüyor. Gazze Şeridi'nin Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne gelen yüzlerce yaralı çocuk, kısıtlı imkanlarla tedavi edilmeye çalışılıyor. El Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Dr. Halil El Dakran, saldırılar nedeniyle hastaneye getirilen yaralıların yarısının çocuk olduğunu söyledi. İsrail bombardımanı sonucu bacaklarını kaybeden Farah Houda'nın durumunu anlatan Dakran, "12 yaşındaki bu çocuk, hayata uzuvları olmadan başlamak için ne yaptı? İsrail güçlerinin stratejik hedefi bu mu?" dedi.
Farah Houda ise, kuzenleriyle birlikte El Mughraqa kasabasındaki evlerindeyken füze saldırısı düzenlendiğini söyledi. Farah, "Kardeşim beni alıp başka bir odaya götürmeden önce çığlık atıyordum, annemi arıyordum ve yardım istiyordum. Ablamın da ağladığını duymuştum, dayanamayıp kardeşimin kollarında bayılmışım” diye konuştu.
Ayağa kalkmaya çalıştığını ancak kalkamadığını söyleyen Farah, ambulans gelene kadar beklemesi için annesi ve kardeşinin onu yakındaki bir okula götürdüğünü belirtti. Farah Houda ayrıca İsrail saldırısında ikiz kız kardeşleri ve iki kuzeninin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Çocuklar arasında salgın artıyor 

Gazze'deki can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ederken, Filistinlilerin sığındıkları okul, hastane, kamp gibi alanlardaki aşırı kalabalık ve tıbbi malzeme, su, hijyen sıkıntısı nedeniyle bulaşıcı hastalıkların yayılma riski de arttı. El Aksa Şehitleri Hastanesi'nin çocuk bölümüne mide ve bağırsak rahatsızlığı yaşayan onlarca çocuk da getirildi. Hastane Sözcüsü Dakran, çocuklar arasındaki bulaşıcı hastalıkların yaygınlaştığını, en sık görülen hastalıklar arasında mide-bağırsak enfeksiyonu, zatürre gibi hastalıkların yer aldığını söyledi. Su sıkıntısı nedeniyle birçok ailenin çocuklarını denizde yıkamak zorunda kaldığını belirten El Dakran, elektrik kesintisi sonucu arıtma sistemlerinin çalışmadığını, bu nedenle denizin de kirlendiğini anlattı.

Yaralılar yerde tedavi ediliyor 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze'deki 36 hastaneden 22'si, yakıt yetersizliği, saldırılar ve hasar nedeniyle hizmet dışı kaldı. Hizmet vermeye devam eden sağlık merkezlerinden biri olan El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde ise yatakların yetersiz kalması ve İsrail’in aralıksız devam eden saldırıları nedeniyle yaralılar koridorlarda yerlerde tedavi ediliyor. Doktorların zor şartlarda tedavi etmeye çalıştığı hastaların bir kısmı günlerce koridorlarda yatmak zorunda kalıyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 609'u çocuk olmak üzere 11 bin 360'a yükseldiği belirtilmişti.

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