Alçak herif! Bebek katili Netenyahu'dan Erdoğan'a skandal sözler

Türkiye İsrail ve ABD destekli PKK/YPG'li teröristler tarafından şehit edilen 12 askerine ağlarken bebek katili Netenyahu'dan skandal bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe’de konuştu. İsrail Başbakanı Netenyahu'nun soykırımına dikkat çeken Erdoğan, Netenyahu'yu şöyle eleştirdi:

Saldırılar başlayalı bugün itibarıyla 80 gün oldu. Gözlerimizin önünde insanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi. Stadyumlarda İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi? Bu nasıl bir iştir? Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var ya. Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Hitler bunun kadar zengin değildi, bu Hitler'e göre daha zengin.

Katil Netanyahu, Erdoğan'ın sözlerine skandal ifadelerle karşılık verdi.

Netenyahu, ülke olarak besledikleri PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye saldırısından birkaç gün sonra kullandığı ifadelerle dikkat çekti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kürtlere soykırım uygulayan, gazetecileri hapseden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bize ahlak öğretecek son kişidir.