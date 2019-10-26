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Alçak FETÖ'nün "finansman sorumlusu" enselendi

Adana merkezli 15 ilde alçak FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 kişi arasında örgütün "Türkiye finans sorumlusunun" da bulunduğu tespit edildi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 12:23
Alçak FETÖ'nün "finansman sorumlusu" enselendi

Adana merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 kişi arasında örgütün "Türkiye finans sorumlusunun" da bulunduğu ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 6 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 37'ye yükseldi.

Örgütün finansal falliyetleri yakın takipte

Operasyona ilişkin ulaşılan yeni bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, başarısız 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dağılma sürecine giren örgütün yurt içinde ve yurt dışındaki finansal faaliyetlerini yakın takibe aldı.

Ekip, yaptığı teknik ve fiziki takiple, örgütün, çözülmenin önüne geçmek için yargılanan üyelerinin ailelerine maddi yardımda bulunduğunu tespit etti.

Finansmanın kaynağını da ABD'deki üst düzey bir örgüt yöneticisinin Türkiye'de ve yurt dışında iş adamlarından topladığı paralarla oluşturduğu belirlendi.

Bu kişinin talimatıyla toplanan paraları A.K'nin yönettiği ve Türkiye genelindeki birçok ili kapsayan finans ağıyla tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine ve daha önce haklarında işlem yapılan kişilere ulaştırıldığı iddia edildi.

Elde edilen bilgilerin ardından operasyonun düzenlendiği ve örgütün Türkiye finans yöneticisi A.K'nin de diğer şüphelilerle beraber gözaltına alındığı belirtildi.

A.K'nin de arasında bulunduğu 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemi sürüyor.

Ekip, firari 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Osmaniye, Sivas, Tekirdağ ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılardan 31'i yakalanmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 12:23
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Tekirdağ
  4. Sivas
  5. Kahramanmaraş
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Mersin
  9. Isparta
  10. Hatay
  11. Denizli
  12. Bursa
  13. Aydın
  14. Ankara
  15. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
  16. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu
  17. FETÖ
  18. FETÖ finansal sorumlusu

YORUM YAZ

  • Ayhan sırma Ayhan sırma 6 sa önce
    Bu salaklar iflah olmaz,
  • klmklm6 sa önce
    Arkasından geleni Allah c.c. ile aldatan bu asrın Münafığının hüsran hor we zelil akıbetini enyakın günde Rabbim cümle mize göstersin İnşaAllah Amin...
  • Vatandaş Vatandaş 7 sa önce
    Meclisdekilerde bir enselensehak yerini bulacak ama nerde.....

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