Alberth Elis Fenerbahçe'ye mi transfer olacak?

Amerikan Major Futbol Ligi(MLS)'nde geçtiğimiz sezon 825 bin Euro bedelle geldiği Houston'da fırtınalar estiren Alberth Elis'ten Fenerbahçe'ye yakın takip...

22 yaşındaki Honduraslı yıldız, katıldığı bir televizyon programında bir Avrupa kulübünden teklif aldığını ve anlaşmak üzere olduğunu açıkladı. Elis'in bu açıklamasının ardından Instagram’dan hesabından Fenerbahçe'yi takip etmesi transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.

Fenerbahçe taraftarları, Houston formasıyla çıktığı 56 maçta 21 gol atıp 12 asist yapan Alberth Elis'in fotoğraflarının altına "Come to Fenerbahçe" mesajları yağdırdı.