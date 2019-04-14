Albayrak'tan sert sözler! Galatasaray 2. Başkanı Albayrak, Fenerbahçe derbisinin ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından konuşan Albayrak, "Rizespor'un 2 oyuncusu, rakibimizin maçı öncesinde cezalı duruma düşüyor. Linnes'e yapılan hareket, yüzde bin kırmızı karttır. Golden önce Feghouli'nin ayağına basılıyor, ne hikmetse faul verilmiyor. Hasan Ali'nin pozisyonunda hakem önce kırmızı kart çıkarmak istiyor, sonra sarı kart çıkarıyor, sonra VAR ile konuşup kırmızı çıkarıyor. Emeğimize yazıktır, günahtır. Bir takım şampiyon yapılacaksa açık açık çıksınlar ve ilan etsinler." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.