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Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadesini kullandı.

10 Ekim 2019 Perşembe 09:55
Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması nedeniyle Twitter'dan yaptığı paylaşımında, tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusunun, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde olduğunu belirterek, "Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından harekata ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Ulusal güvenliğimiz başta olmak üzere bölgenin istikrarı ve barışı, terör gruplarının temizliği için TSK Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin."

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 09:55
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  • bıdı bıdıbıdı bıdı17 dk önce
    sen ve bahçeli hep konuşun... sayenizde 2023 de o saray üniversite olacak Allahın izniyle.

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