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Albayrak'tan açıklama: Alan, Pato ve Tetteh...

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Alan, Pato ve Tetteh transferiyle ilgili konuştu.

23 Ocak 2019 Çarşamba 14:07
Albayrak'tan açıklama: Alan, Pato ve Tetteh...

Abdurrahim Albayrak; Alan, Pato ve Tetteh transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dubai'den dönen Abdurrahim Albayrak, havalimanında gazetecilerin transferle ilgili sorularını yanıtladı. Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

“Alan'da her şey yolunda"

“Dubai’de birçok futbolcuyla görüşme fırsatı yakaladık. Alan ile anlaştık, kulübüyle anlaştık. Bize çok iyi davrandılar. Birden transfer yattı diye haberler çıktı. Herhangi bir pazarlık söz konusu değil. Her şey yolunda gidiyor.

Alan, Galatasaray'a gelmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

“Pato'nun kulübüyle sorunları var"

Pato ile 1 saat görüştük, hem kulübüne hem de Pato'ya teşekkür ediyorum. Pato ile kulübü arasında bir sorun var, biraz zaman istedi.

Benim hastam var o yüzden Türkiye'ye döndüm. Galatasaray transfer yapacaktır. 10 futbolcu ile diyalog halindeyiz. Bu oyunculardan 2-3 tanesini birkaç gün içinde renklerimize bağlayacağız.”

Öte yandan bir muhabirin ‘Tetteh gündeminizde mi?’ sorusuna Abdurrahim Albayrak, “Tetteh burada” cevabını verdi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:07
  1. Galatasaray
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