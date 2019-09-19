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Albayraklar'dan 3 milyar dolarlık yatırım ortaklığı

Türkiye'de güneş enerji santrallerinin yanı sıra petrol ve savunma teknolojileri başta olmak üzere farklı sektörlere yatırım yapmak amacıyla kurulan Albayraklar Almaden Global Enerji AŞ ile Türkiye'ye 3 milyar doların üzerinde yatırım yapılması planlanıyor.

19 Eylül 2019 Perşembe 14:49
Albayraklar'dan 3 milyar dolarlık yatırım ortaklığı

Albayraklar Şirketler Grubu, Türkiye'ye yenilenebilir enerji tesisleri kurmak üzere dünya devleri ile Dubai'de ortaklık sözleşmesi imzaladı.

Albayraklar Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de güneş enerji santrallerinin yanı sıra petrol ve savunma teknolojileri başta olmak üzere farklı sektörlere yatırım yapmak amacıyla Albayraklar Almaden Global Enerji AŞ kuruldu.

Kurulan şirketin hissedarları arasında, Global Investments Group Başkanı Bahreyn Kraliyet Ailesinden Shaikh Abdulaziz Al Khalifa, dünyanın en büyük güneş enerjisi paneli üreticilerinin başında gelen ve merkezi Çin'de bulunan Almaden firmasının Üst Yöneticisi (CEO) Dan Tseng ve Yönetim Kurulu Üyesi Wen Kai Hsu, Al Reyami & Muhyealdeen International firmasından Naser Muhyealdeen bulunuyor.

Özel sektör haricinde devletin Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ve Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ihalelerine de girmeye hazırlanan yeni dev ortaklık firması, Türkiye'ye toplam 3 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.

TC Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç ve Dubai Ticaret Ataşesi Ahmet Canlı'nın da katıldığı imza töreninde Albayraklar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, Albayraklar Grup CEO'su Sertan Ayçiçek, Shaikh Abdulaziz Al Khalifa, Wen Kai Hsu ve Naser Muhyealdeen hazır bulundu.

Dubai'de gerçekleştirilen imza töreni sonunda yapılan açıklamalarda, yatırımlara vakit kaybetmeden başlanacağı belirtilirken, yeni ortaklık firmasının Türkiye'de yarım kalan GES projelerini tamamlamak için de teklif vermeye hazır olduğu vurgulandı.

Öte yandan yatırımların sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp Albayraklar üzerinden Türkiye'nin komşu ülkelerine de açılmasının planlandığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:49
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