Albayrak ve eşine yönelik saldırı sonrası siyasilerden peş peşe açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik sosyal medyadaki çirkin paylaşıma tepki yağdı. Hemen hemen her siyasi parti ve sosyal kesimden bu ahlâk dışı twite karşı ağır eleştiriler geldi. Siyasi parti temsilcileri kadın ve aile kurumunu da rencide eden bu paylaşımı açık ve net ifadelerle kınadı. Paylaşımı yapan şahsın gözaltındaki işlemleri ise devam ediyor.

İşte siyasilerden gelen tepkiler

FAHRETTİN KOCA: Esra ve Berat Albayrak çiftini, yeni doğan evlatları sebebiyle kutluyorum. Her doğan çocuk, daha iyi bir dünya için bir umut, yeni bir başlangıçtır. Hamza Salih’le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin.

İbrahim Kalın: Esra Albayrak hanımefendiye yönelik paylaşımda bulunan kişinin “bel hum adall” olduğu aşikardır ve bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum.

Dr. Betül Sayan KAYA: İnsanlığınız, haysiyetiniz, insafınız nerede? Yeni doğmuş bir bebek ve lohusa annesine böyle aşağılıkça saldırmak nasıl bir ahlaksızlıktır? Milletimizi, Esra Albayrak Hanımefendi'ye yapılan ahlaksızlığa karşı sesini yükseltmeye davet ediyorum.

Meral AKŞENER: Siyasete eşlerin, çocukların, torunların özne yapılması ayıptır, ahlaksızlıktır. Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz. Esra Hanım'ı yeniden anne olmasından ötürü tebrik ediyorum. Allah kendisine, vatanına milletine hayırlı bir evlat yetiştirmeyi nasip etsin.

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU: Yeni doğmuş masum yavruya, anne ve babasına uzanan galiz dillerin, vicdansız saldırıların bu toplumda yeri yoktur, olamaz! Bunu ancak insanlıktan nasibini alamayanlar yapar.

Fahrettin ALTUN: İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz.

Faik ÖZTRAK: Esra ve Berat Albayrak çiftini yeni dünyaya gelen bebekleri için kutluyoruz. Allah evlatlarını analı, babalı büyütsün. Bu ülkenin örf ve adetlerinde yeni doğan bebekler için anne ve babalar sadece tebrik edilir. Kötü söz asla söylenmez.

Mansur YAVAŞ: Kadınlara yönelik her türlü saldırının karşısında olacağımızı daha önce de belirtmiştik. Sayın Esra Erdoğan Albayrak’a yönelik ahlak dışı söylemleri ve çirkin ithamları kınıyorum. Allah evlatlarını güle güle büyütmeyi nasip etsin.

Muharrem İNCE: Sosyal medyada Esra Albayrak’a yönelik yapılan paylaşım ahlaksızlıktır. Bu tür paylaşımlar ister Başak Demirtaş’a yapılsın, ister Esra Albayrak’a yapılsın, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmalıyız, kınamalıyız, yapanı da cezalandırmalıyız.

Mustafa ŞENTOP: Küfür ve hakaretten başka bir şey bilmeyen, insanlıktan nasipsiz, ahlak ve edepten mahrum şahıslara sosyal medyada da asla müsamaha gösterilmemelidir. Hamza Salih Albayrak’ın hayırlı salih bir evlat olmasını Cenabıhak’tan niyaz ediyor, Esra ve Berat Albayrak çiftini kutluyorum.

Hamza YERLİKAYA: Yazıklar olsun böyle zihniyete... Bakanımız @BeratAlbayrak'ın yeni doğmuş masum bebeğine ve değerli eşine dil uzatarak aile bütünlüğüne zarar getirecek kadar...AHLAKSIZSINIZ! NAMUSSUZSUNUZ! ŞEREF YOKSUNUSUNUZ!

Aykut ERDOĞDU: Esra - Berat Albayrak çiftini yeni doğan bebekleri dolayısıyla tebrik ediyorum... Bir bebeğin dünyaya gelişi gibi duru bir olayın çirkinleştirilmeye çalışılmasını çürümüşlük olarak görüyorum...

Cemal ENGİNYURT: Berat Albayrak ve eşinin Hamza Salih evladı oldu,Allah analı babalı büyütsün. Ağzından lağım akanlar! Kanı bozuklar! Sapık ruhlular! Kindar hainler! Sifon çekilecek pislikler! @BeratAlbayrak hedef alarak,güya düşünce(!)belirtmişler. Şerefsizce yazanların hepsi beyinsizdir. Yazık

Numan KURTULMUŞ: Doğan her çocuk yarınlarımıza dair en hakiki umudumuzdur. Dünyaya gelmiş yavrumuz Hamza Salih’in, ailesine ve milletimize hayırlı bir evlat olmasını diler, kardeşlerim Esra ve Berat Albayrak çiftini tebrik ederim. Annelik ve kadınlık onurunu layıkıyla taşıyan Esra Albayrak’ı üzmeye yönelik çirkin tavrı ve böylesine insani bir durumda bile alçakça haysiyet cellatlığı yapan ahlaksızları şiddetle kınıyorum.