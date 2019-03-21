Albayrak: KDV uyuşmazlığında imzaları tamamladık Albayrak: (İkinci el otomobil satışları) KDV uyuşmazlığında imzaları tamamladık. Uyuşmazlık sorununu da çözmüş olduk.

Albayrak: "(İkinci el otomobil satışları) KDV uyuşmazlığında imzaları tamamladık. Uyuşmazlık sorununu da çözmüş olduk."

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