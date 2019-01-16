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Albayrak imzaladı! Bakanlıktan kira genelgesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yayımlanan genelge ile kamu idarelerinin kiraladığı taşınmazlarının kira artış oranlarının belirlenmesinde ve yeni yapılacak taşınmaz kiralamalarında uyulacak esaslar belirlendi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:15
Albayrak imzaladı! Bakanlıktan kira genelgesi

Kamu idarelerinin taşınmaz kiralamalarına ilişkin esasların belirlendiği Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın imzasıyla yayımlanan genelge ile kamu idarelerinin kiraladığı taşınmazlarının kira artış oranlarının belirlenmesinde ve yeni yapacağı taşınmaz kiralamalarında uyacağı esaslar yer aldı.

Kira artışları nasıl olacak?

Genelgeye göre; kamu idarelerinin kiraladığı taşınmazların kira artışları, artışın yapılacağı ayda yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi'nin(TÜFE) 12 aylık ortalamasına göre yüzde değişim oranını geçmeyecek şekilde yapılacak. Söz konusu yüzde değişim oranının negatif çıkması halinde kira bedelinde bir değişiklik yapılmayacak. Bir yıllık kullanım süresi tamamlanmamış kiralamalar için kira artışı yapılmayacak. Yeni yapılacak kira sözleşmelerinde, yıllık kira bedeli en fazla üçer aylık eşit taksitler halinde ve dönem başlarında ödenecek. Bir yıllık sözleşme sonunda kira sözleşmesi devam ettirilecekse artış oranı artışın yapılacağı ayda yayımlanan TÜFE endeksinin 12 aylık ortalamasına göre yüzde değişim oranını geçmeyecek şekilde yapılacak. Kiralama ile ilgili vergi, resim ve harçlar kiraya verene ait olacak.

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:15
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. kira genelgesi

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