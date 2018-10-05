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Albayrak: Gomis elimizi kolumuzu bağladı

Galatasaray 2. Başkanı Albayrak, 1-0 kaybettikleri Porto deplasmanında santrforsuzluğun faturasını ödediklerini söyledi.

05 Ekim 2018 Cuma 10:06
Albayrak: Gomis elimizi kolumuzu bağladı

Portekiz ekibi karşısında çok iyi oynadıklarını ifade eden Albayrak, "Hakikaten çok üzüldük. Çok iyi oynamamıza rağmen gol atamadık. 6-7 tane gol pozisyonu, bir de verilmeyen penaltımız vardı. Maalesef olmadı. Biz bu futbolu oynayalım, bu gruptan çıkarız" diye konuştu. Sakatlığı nedeniyle oynamayan Eren'i çok aradıklarını belirten Albayrak, "Eren oynasa kesin 2 gol atardı" dedi.

Sözlerinin devamında konuyu santrfor meselesine getiren Albayrak, transferin son günlerinde Suudi Arabistan'a transfer olan Bafetimbi Gomis'i suçlayarak şunları söyledi: 

"Porto maçında santrforsuzluğun faturasını, bedelini ödedik. Son güne kadar bizi oyalayıp gitmek isteyen Gomis, elimizi kolumuzu bağladı. Transferin bitimine 1-2 gün kala imzaları atıp gönderdik. Hepsi birbirine eklenince söylenecek çok şey var! Gomis, bizi götürdü götürdü köşeye sıkıştırdı. Bir taraftan alacak olduğumuz santrforlarla ilgili sorunlar çıktı. UEFA'nın kurallarına uymasaydık, 25 milyon Euro gibi bir cezayla karşı karşıya kalacaktık. Bu riske kimse giremez. O yüzden de santrfor alamadık. Böyle bir maçtan sonra insan elbette üzülüyor."

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 10:06
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