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Ekonomi

Albayrak: "Büyümenin öncü göstergesi PMI endeksi Şubat 2011'den beri en yüksek seviyede. Yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentimiz güçleniyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-04 10:38:16 -
Albayrak: "Büyümenin öncü göstergesi PMI endeksi Şubat 2011'den beri en yüksek seviyede. Yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentimiz güçleniyor"
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