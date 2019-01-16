Albayrak: 2018’de bütçe açığı hedefini tutturduk

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 20,2 artarak 757,8, giderleri de yüzde 22,4 yükselerek 830,5 milyar lira oldu. Bütçe açığı geçen yıl yüzde 52 artarak 72,6 milyar liraya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2018 yılının aralık ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

Buna göre, aralıkta bütçe gelirleri, Aralık 2017’ye göre yüzde 19,9 artarak 67 milyar liraya yükseldi. Bütçe giderleri ise aynı dönemde yüzde 10,2 artarak 85,1 milyar liraya çıktı. Aralıkta bütçe açığı 18,1 milyar lira oldu.

Bütçe gelirleri 2018’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 20,2 artarak 757,8, bütçe giderleri de yüzde 22,4 yükselerek 830,5 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi açığı, geçen yıl yüzde 52 artarak 72,6 milyar liraya çıktı.

Hedefimizle uyumlu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından 2018 yılının aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

YEP’te 2018 sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngördüklerini anımsatan Albayrak, “Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimizle uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur. YEP’te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk” değerlendirmesinde bulundu.

Gelirler yüzde 20 arttı

Bütçe gelirlerinin geçen yıl ocak-aralık döneminde yüzde 20,2 artarak 757,8 milyar liraya ulaştığına işaret eden Albayrak, “Vergi gelirleri yüzde 15,8 artış göstererek 621,3 milyar liraya çıktı. Ocak-aralık dönemi bütçe giderleri ise yüzde 22,4 artarak 830,5 milyar lira oldu. Aralıkta bütçe açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 azalış göstererek 18,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Aralıkta bütçe gelirleri yüzde 19,9 artış göstererek, 55,9 milyar liradan 67 milyar liraya ulaştı” bilgisini verdi. Albayrak gelecek dönemle ilgili de şu mesajları verdi:

Mali disiplinden taviz yok

Güçlü kamu mali yapısı ve sağlanan mali disiplinin Türkiye’nin en önemli çıpalarından birisi olduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: “16 yıldır mali disiplini kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçirdiğimiz zor döneme rağmen mali disiplinden asla taviz vermedik. YEP ile uyumlu bütçe performansıyla 2018’i tamamladık. Önümüzdeki dönemde de bütçe disiplininden sapmayacağız. Güçlü maliye politikası, para politikasıyla eş güdümlü olarak, enflasyonla mücadele başta olmak üzere tüm dengelenme dönemi hedeflerinin en önemli destekçisi olacaktır.”