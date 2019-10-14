Albay Coşar uyardı: "Lokal değişikliklerle konsantremizi bozmaya çalışabilirler''

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr Türkiye'nin kararlı tutumu ve uluslararası alandaki büyük başarıları ABD Başkanı Trump'ın aklını başından aldı." diyen Coşar, "Her gün bir açıklama yapıyor. Hiçbir açıklaması birbirini tutmuyor." ifadelerini kullandı.

'Önce ABD, beraberinde de örgüt köşeye sıkıştı'

Ali Coşar, şanlı ordumuzun operasyonuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"PKK arkasındaki ABD gücünü görünce kuduzlaşmıştı. Türkiye'nin kararlı tutumu karşısında ABD geri adım atarak PKK'ya şimdi şunu söyledi: 'Ben sizi koruyamayacağım. Kaçın kurtulun.' "

"Psikolojik harekat üstünlüğü zaten Türkiye'de idi. Buna askerimizin morali ile milletimizin desteği de eklenince önce ABD sonra da örgüt köşeye sıkıştı. Yaşanan tüm bu gelişmeler neticesinde bölge inşallah arzuladığımız şekilde huzura kavuşacak."

"Fırat'ın Doğusu'nda ordumuzun konsantresini bozmak için hedef şaşırtmalar da olabilir. Özellikle Afrin ve Azez'de lokal bazı hareketler yaparak ordumuzun yoğunlaşmasını dağıtmak isteyebilirler. 'Siz Doğu'ya geliyorsunuz ama bakın Batı'da da güvenliği kaybedeceksiniz.' diyerek ayağımızı tökezletmeye çalışabilirler. Bu konuda da hazırlıklı olmalıyız."