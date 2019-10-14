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Albay Coşar uyardı: "Lokal değişikliklerle konsantremizi bozmaya çalışabilirler''

Barış Pınarı Harekatı'nın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emekli Tank Kıdemli Albay Ali Coşar, "Türkiye'nin kararlı tutumu Trump'ın aklını başından aldı." diyerek şu uyarıyı yaptı: "Örgütün lokal değişikliklerine karşı hazırlıklı olmalıyız."

14 Ekim 2019 Pazartesi 08:08
Albay Coşar uyardı: "Lokal değişikliklerle konsantremizi bozmaya çalışabilirler''

Taha Emre ÖZDEMİR   yeniakit.com.tr  Türkiye'nin kararlı tutumu ve uluslararası alandaki büyük başarıları ABD Başkanı Trump'ın aklını başından aldı." diyen Coşar, "Her gün bir açıklama yapıyor. Hiçbir açıklaması birbirini tutmuyor." ifadelerini kullandı.

'Önce ABD, beraberinde de örgüt köşeye sıkıştı'

Ali Coşar, şanlı ordumuzun operasyonuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"PKK arkasındaki ABD gücünü görünce kuduzlaşmıştı. Türkiye'nin kararlı tutumu karşısında ABD geri adım atarak PKK'ya şimdi şunu söyledi: 'Ben sizi koruyamayacağım. Kaçın kurtulun.' "

"Psikolojik harekat üstünlüğü zaten Türkiye'de idi. Buna askerimizin morali ile milletimizin desteği de eklenince önce ABD sonra da örgüt köşeye sıkıştı. Yaşanan tüm bu gelişmeler neticesinde bölge inşallah arzuladığımız şekilde huzura kavuşacak."

"Fırat'ın Doğusu'nda ordumuzun konsantresini bozmak için hedef şaşırtmalar da olabilir. Özellikle Afrin ve Azez'de lokal bazı hareketler yaparak ordumuzun yoğunlaşmasını dağıtmak isteyebilirler. 'Siz Doğu'ya geliyorsunuz ama bakın Batı'da da güvenliği kaybedeceksiniz.' diyerek ayağımızı tökezletmeye çalışabilirler. Bu konuda da hazırlıklı olmalıyız."

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 08:08
  1. Ali Coşar
  2. PKK
  3. ABD

YORUM YAZ

  • Harman dalıHarman dalı47 dk önce
    Doğuyuda batıyıda temizleyeceğiz İnşallah. Nasıl olsa hainler mezarlarını kendileri tunel gibi kazmışlar zaten. Beton mezar taşlarınıda sağolsun amerika ve fransa yaptırmış....

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