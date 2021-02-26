Albaraka Türk’ten sağlık sektörüne özel POS
Albaraka Türk, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine özel pos kampanyası düzenleyen Albaraka Türk, tek çekimde (ertesi gün) yüzde 0,99 komisyon veya 20 gün blokeli yüzde 0 (Sıfır) komisyon imkanı sunuyor. Banka ayrıca üç ay masrafsız POS terminali, 50 bin TL’ye kadar taksitli World BusinessCard ve bireysel-kurumsal finansman desteğinin yanı sıra dijital kanalları üzerinden ücretsiz EFT / Havale gibi birçok avantajlı destek hizmeti sağlıyor. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine özel tek çekimde (Ertesi Gün) yüzde 0,99 Komisyon veya 20 Gün Blokeli yüzde 0 komisyonlu POS Kampanyası düzenlendiği belirtildi. Avantajlı kampanya kapsamında ayrıca işyerlerine özel; 3 ay Masrafsız POS Terminali ( Mobil, ÖKC, Sabit), Aylık 1 adet Ortak Nokta ATM’lerden Masrafsız Para Çekme İstisnası, 50.000 TL’ye kadar taksitli World BusinessCard, yüzde 1,5 komisyon ile Teminat Mektubu almanın yanında birçok imkan sağlanıyor