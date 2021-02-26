Albaraka Türk’ten sağlık sektörüne özel POS

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine özel pos kampanyası düzenleyen Albaraka Türk, tek çekimde (ertesi gün) yüzde 0,99 komisyon veya 20 gün blokeli yüzde 0 (Sıfır) komisyon imkanı sunuyor. Banka ayrıca üç ay masrafsız POS terminali, 50 bin TL’ye kadar taksitli World BusinessCard ve bireysel-kurumsal finansman desteğinin yanı sıra dijital kanalları üzerinden ücretsiz EFT / Havale gibi birçok avantajlı destek hizmeti sağlıyor. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine özel tek çekimde (Ertesi Gün) yüzde 0,99 Komisyon veya 20 Gün Blokeli yüzde 0 komisyonlu POS Kampanyası düzenlendiği belirtildi. Avantajlı kampanya kapsamında ayrıca işyerlerine özel; 3 ay Masrafsız POS Terminali ( Mobil, ÖKC, Sabit), Aylık 1 adet Ortak Nokta ATM’lerden Masrafsız Para Çekme İstisnası, 50.000 TL’ye kadar taksitli World BusinessCard, yüzde 1,5 komisyon ile Teminat Mektubu almanın yanında birçok imkan sağlanıyor