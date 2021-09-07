Albaraka Türk “2020 Sürdürülebilirlik Raporu”nu açıkladı

Bu çerçevede dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren ve toplumsal sorumluluklarını her geçen gün yeni bir projeyle şekillendiren Albaraka Türk, 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nun yayınladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin aktif katılımcısı olan Albaraka, önleme/azaltım, tekrar kullanım, satın alma alanlarında tasarruf odaklı projeleri hayata geçirerek karbon ayak izini önemli oranda azalttı.

Bankanın, çevre, sağlık, eğitim, hassas gruplar vb. alanlardaki toplumsal yatırımlarının genel toplamı 2020 yılında 14 milyon TL’ye ulaştı. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, tüm iş modelini sürdürülebilirliğe uygun şekilde kurguladıklarını ve buna yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

Sorumluluk almalıyız

“Tüm faaliyetlerimizi çevresel etki ve emanet anlayışını gözeterek yürütüyoruz. Sahip olduğumuz sosyal, çevresel ve ekonomik değere emanet gözüyle bakıyor, gelecek nesillere bu değerleri aktarmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı anlayışımızla, karbon salınımımızı ve çevresel etkimizi en aza indirme yönünde çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam ediyor, insana, çevreye duyarlı-dost projelerin yanı sıra toplumsal sorumluluklarımızı her geçen gün artırarak sürdürüyoruz. Gezegenin geleceğine dair sorumluluk almamız gerektiğinin her zaman farkındayız ve bu başarılarımızı daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyor, bu yönde yoğun çalışmalar yürütüyoruz.”