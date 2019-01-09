Albaraka Türk, 2018’i 11 ödülle kapattı

Albaraka Türk, ulusal ve uluslararası saygın kurum ve kuruluşlardan 11 ödül aldı. Türkiye’de gerçekleştirdiği “İlk Tier 1 Sukuk İşlemi” ile “Türkiye’nin En İyi Katılım Bankası” ve “En İyi Sukuk İşlemi” ödülüne layık görülen Albaraka Türk, Dünya İslami Finans ödüllerinde, Türkiye’de girişimciliğin merkez üssü olmaya aday “Albaraka Garaj” ile “En İyi Fintek Hızlandırma Merkezi” ve Avrupa’nın ilk dijital katılım bankacılık uygulaması “INSHA” ile “En İyi Dijital Banka” ve “Yılın Fintek Girişimi” olmak üzere 2018’de toplam 11 ödüle layık görüldü. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “2018’de aldığımız ödüllerden dolayı son derece mutluyuz. Uluslararası alanda kazandığımız ödüllere 2019’da yenilerini ekleyeceğimize inanıyoruz. Bu ödüller, bizim Türkiye’de katılım bankacılığına öncülük eden birçok yenilikçi yatırımımızın ne kadar doğru olduğunun bir göstergesi” ifadelerini kullandı.