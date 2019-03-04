Albaraka Fintech Girişim Sermayesi Fonu ilk yatırımını 2 girişimciye yaptı

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk’ün yüzde 100 iştiraki Albaraka Portföy Yönetimi tarafından kurulan Albaraka Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (FGSYF), ilk iki yatırımını 1 milyon TL ile Albaraka Garaj girişimlerinden Pedudi ve Inooster'e yaptı.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, 2014 yılında başlattığı inovasyon yolculuğunu, girişimcilikle harmanlanan kurum kültürü ve fintech yatırımları ile sürdürüyor.

Bu vizyon çerçevesinde Albaraka Türk’ün yüzde 100 iştiraki Albaraka Portföy Yönetimi tarafından kurulan Albaraka Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (FGSYF), ilk iki yatırımını gerçekleştirdi.

2018 yılının ekim ayında kurulan FGSYF, ilk iki yatırımını Albaraka Türk ekosistemi içinde yer alan Albaraka Garaj girişimlerinden Pedudi ve Inooster şirketlerine yaptı.





- "Bankaların geleceğinde Fintech’ler önemli bir rol üstlenecek”





Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Türk’ün girişimci dostu bir kurum olduğunu belirterek, girişimcilere maddi ve manevi desteklerini artırarak sürdürdüklerini kaydetti.

Bankaların geleceğinin fintech şirketleri ile iyi ilişkiler kurmaktan geçtiğinin altını çizen Utku, "Bu konuda Albaraka Garaj Hızlandırma Merkezi ile başlayan yatırımlarımızın bir parçası olarak yaklaşık altı ay önce Albaraka Portföy Yönetimi şirketimiz aracılığıyla Albaraka Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kurduk. Fonumuzun ilk iki yatırımını da Albaraka Garaj’ın geçtiğimiz dönemdeki girişimlerinden Pedudi ve Inooster şirketlerine yapmış olması memnuniyet verici." değerlendirmesinde bulundu.

Albaraka Portföy Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Emin Özer de yatırımcılığın yön değiştirdiğine dikkati çekerek, Türkiye’de ilk kez bir bankanın fintech girişim sermayesi adıyla bir yatırım fonu kurduğunu, bu konuda öncü olmaktan son derece mutlu olduklarını ve gelecek dönemde de girişimcilere desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

Yatırım yaptıkları şirketlerin daha da iyi işler yapacağını vurgulayan Özer, Pedudi ile AR/VR, Inooster ile oyunlaştırma teknolojisi alanlarına girdikleri için heyecanlı olduklarını belirtti.

Özer, bankanın Albaraka Garaj ile başlayan girişimci destekçisi serüveninin daha da büyük bir ivme kazanacağı belirterek, girişimcilerin kuluçka merkezleri ile başlayan hikayelerinin ilgili şirketlerde yarım kaldığı için fon kurma ihtiyacı hissettiklerini ve bu yıl içinde yeni yatırımlarını da duyuracaklarını aktardı.