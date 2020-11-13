“Albaraka Banknot” yayın hayatına başladı

Dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefini sürdüren Albaraka Türk, bu vizyon doğrultusunda adımlar atmaya devam ediyor. Albaraka Türk tarafından hayata geçirilen ve alanında uzman kadrosuyla güncel ekonomik ve finansal gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin paylaşıldığı Albaraka Banknot internet sitesi zengin içerikleriyle yayın hayatına başladı.

Katılım bankacılığı sektöründe bir ilk

Zengin ekonomik ve finansal gelişmelere ilişkin içeriklerin paylaşıldığı ve katılım bankaları arasında bir ilk olan Albaraka Banknot platformuna https://banknot. albaraka.com.tr/ adresinden kolaylıkla abone olunabiliyor ve sitede paylaşılan tüm içerikler eş zamanlı olarak abonelerin mail adreslerine de iletiliyor. Günlük, haftalık ve aylık periyotlarda güncel gelişmelerin değerlendirildiği ve ekonomik verilerin kapsamlı analiz edildiği Albaraka Banknot platformunda Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomiye yönelik sunumların yanı sıra aylık olarak bankacılık sektörü ve katılım bankacılığı görünümüne ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yer alıyor. Çok çeşitli sektörlere odaklanarak yapılan sektörel analiz sunumlarında ise reel sektörün nabzı tutuluyor. Ayrıca alanında uzman ekibinin güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri blog sayfasında tüm kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Ekonomiye dair notlar

Albaraka Banknot markasının titiz bir çalışma ile ortaya çıktığına değinen Albaraka Türk Baş Ekonomisti, Stratejik Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Müdürü Dr. Ömer Emeç, “Ekonomiye dair notlar sloganıyla yola çıktığımız Banknot markası, ekonomi ile bankacılık sektörünün birbiriyle çok yakın temasını da yansıtıyor. Ekonomik ve finansal okuryazarlık seviyesi yüksek bir toplumu finansal piyasaların derinleşmesi ve kaynakların verimli kullanılması için de oldukça önemli görüyoruz. Katılım bankalarında bu konuya odaklı bir ekibe sahip ilk ve tek bankaydık. Şimdi bunu bir adım daha ileri taşıdık ve bu konudaki çalışmalarımızı yine sektörde bir ilk olarak müşterilerimizin hizmetine sunduk. Bu noktada hizmetlerimizi geliştirmeye ve tüm kullanıcılara sunduğumuz içerikleri büyütmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu