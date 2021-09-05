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Gündem Alaycı tezahurat yapıyorlardı! Çalhanoğlu hepsini susturdu
Gündem

Alaycı tezahurat yapıyorlardı! Çalhanoğlu hepsini susturdu

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Milli Takımımız Cebelitarık ile karşılaştı. Cebelitarık tribünlerinden yapılan alaycı tezahurat maçın 64. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gol sonrası kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 01:37:00 -

A Milli Takımımız deplasmanda Cebelitarık ile karşı karşıya geldi.

Alaycı tezahüratlarda bulundu

Maçın 48. dakikasında 0-0 devam eden maçta Cebelitarık tribünlerinden milli takımımız aleyhine alaycı tezahüratlar ve oley sesleri yükseldi.

Hakan tribünleri susturdu

Bu tezahürattan yaklaşık 6 dakika sonra Halil Dervişoğlu sahneye çıkarak perdeyi açtı. Dakikalar 65'i gösterirken Hakan Çalhanoğlu ise uzaktan enfes bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Inter forması giyen yıldız futbolcumuz güzel gollerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

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