Alaycı tezahurat yapıyorlardı! Çalhanoğlu hepsini susturdu
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Milli Takımımız Cebelitarık ile karşılaştı. Cebelitarık tribünlerinden yapılan alaycı tezahurat maçın 64. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gol sonrası kesildi.
A Milli Takımımız deplasmanda Cebelitarık ile karşı karşıya geldi.
Alaycı tezahüratlarda bulundu
Maçın 48. dakikasında 0-0 devam eden maçta Cebelitarık tribünlerinden milli takımımız aleyhine alaycı tezahüratlar ve oley sesleri yükseldi.
Hakan tribünleri susturdu
Bu tezahürattan yaklaşık 6 dakika sonra Halil Dervişoğlu sahneye çıkarak perdeyi açtı. Dakikalar 65'i gösterirken Hakan Çalhanoğlu ise uzaktan enfes bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.
Inter forması giyen yıldız futbolcumuz güzel gollerine bir yenisini daha eklemiş oldu.