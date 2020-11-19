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Gündem Alay konusu oldular! CHP'li vekiller yalanda bile anlaşamadı
Gündem

Alay konusu oldular! CHP'li vekiller yalanda bile anlaşamadı

CHP'li vekiller, attıkları yalanlar birbiri ile tutmayınca sosyal medyada alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 00:10:00 -
Alay konusu oldular! CHP'li vekiller yalanda bile anlaşamadı

CHP'nin Türkiye'yi karalama kampanyası hız kesmeden sürerken, CHP'li vekiller yalanda bile anlaşamadı. Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyen CHP'li vekiller yandaş Cumhuriyet ve T24'e birbiriyle tutarsız demeçler verdi. CHP'li vekillerin söylediği yalan birbirini tutmadı.

Cumhuriyet'e röportaj veren CHP'li Vekil Alpay Antmen, "Bakanlık yalan söylüyor. 40 bine yakın kişi öldü." iddiasında bulunurken, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise T24'e verdiği röportajda; Türkiye'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısının 100 binin üzerinde olduğunu ileri sürdü.

CHP'li vekillerin yalanda bile anlaşamaması sosyal medyada alay konusu oldu.

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