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Gündem Alay konusu oldu! İşte İmamoğlu ufku
Gündem

Alay konusu oldu! İşte İmamoğlu ufku

İstanbullulara hizmet yerine skandallarıyla gündeme gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öngörü ve planlamasıyla alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 15:23:00 - 2021-04-14 15:34:14
Alay konusu oldu! İşte İmamoğlu ufku

 yeniakit.com.tr 

Dün akşam Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri açıkladı.

Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi akşam saat 19:00'da başlayacağını duyurdu.

İstanbul'da yerel yönetim krizi!

Koronavirüs salgınının korkunç seviyede yayıldığı İstanbul, yerel yönetim krizi yaşıyor. Milyonluk rantların döndüğü taksi plakalarına göz diken, üstüne vazife olmadığı halde S-400 ve Kanal İstanbul’dan bahseden, Türkiye’yi sürekli Batı’ya şikayet eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, aylardır yöneltilen ikazlara rağmen toplu ulaşımdaki rezaletlerle İstanbul halkını salgına teslim ediyor. Koronavirüs İstanbul’da otobüsler, metrobüsler ve metrolar aracılığıyla yayılmasına rağmen hiçbir şey yokmuş gibi heykel açılışları yapan İmamoğlu, ulaşımdaki keşmekeşe çözüm üretmiyor.

Toplu taşıma hınca hınç!

Salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de zirve noktasına geldiği mevcut süreçte metrobüs hattında Yenibosna, Şirinevler, Cevizlibağ, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy gibi istasyonlarda sabah ve akşam saatlerinde sefer sayılarının azlığı yüzünden yine olağanüstü yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, yeterli otobüs seferi olmadığı için evlerine ve işlerine gidebilmek için salgına rağmen tıklım tıklım dolu ulaşım araçlarına binmek zorunda kaldı. Toplu taşımada ciddi bir yükü omuzlayan M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında binlerce vatandaş, ana-baba gününe dönen vagonlara tıkış tıkış binerek ev ve işlerine gitmek zorunda kaldı.

İmamoğlu'nun ufku işte bu kadar!

Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadinde bulunan ancak koltuğa oturmasının ardından işçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot tiyatrolarıyla gündemi meşgul eden Ekrem İmamoğlu, öngörü ve planlamasıyla da alay konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kısıtlamaları açıklamasının üzerinden 14 saat geçtikten sonra, İBB, saat 09.00'da önce "Metro Tünelleri Başkan İmamoğlu'nun katılımıyla Sanata Açılıyor" haberini yayınladı.

Bu duyurunun üzerinden 3 saat geçtikten sonra ise İBB, "Metro Tüneli Sergisi Pandemi Nedeniyle Ertelendi" başlığı ile yeni bir duyuru yayınladı.

İstanbullular artık şaşırmayacak!

Hayatı projeleri iptal etmek ve temel atmama törenleriyle geçen Ekrem İmamoğlu, yakında "Duyuruyu geri çekme töreni" düzenlerse, İstanbullular şaşırmayacak.

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Yorumlar

erhak

Eskidem metrolar ışıl ışıldı.İnsan sanki dışardaymış gibi hissediyordu.İmamoğlu geldi.METROLARDA KARARTMA var.Mum ışığında kararmış tünelde gidiyor gibiyiz? Bu mu aklınıza gelen tasarruf? Sergi neyin sergisi dracula, gulyabani, hortlak materyalleri mi? Lunaparklarda korku tünellerine mi özendiniz? Önce ışıkları açın.
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Emir

Vallaha seçimde oy vermedim ama bundan sonra vereceğim adamların icraatlarına engel oluyor akp ben bu haksızlığa kayıtsız kalırsam allaha nasıl hesap vereceğim
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