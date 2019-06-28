Alaşehirli kadınlara özel proje

Alaşehir Belediyesi tarafından ilçedeki kadınların emeklerinin değerlendirilmesi amacıyla kooperatif kurulması için çalışmalar devam ederken çalışmalar kapsamında eski Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar Alaşehir Kültür Merkezinde ilçedeki kadınlarla bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı yaptı.

Alaşehir Belediyesi tarafından kadınların emeklerinin değerlendirilmesi amacıyla yürütülen proje çalışmaları devam ediyor. Geçmiş dönemlerde belediye başkanlığı görevini yürütürken kendisi de benzer bir proje uygulayan eski Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, kadınların ürettiği emeklerin önemini anlattı. Bilgilendirme toplantısında konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun eşi Selen Öküzcüoğlu, "Alaşehir’de kadınlarımızın emeklerinin değerlendirilmesi, ekonomik özgürlüklerini kazanabilmeleri için kooperatifleşme kaçınılmazdır. Alaşehir’de kadınlarımız bu konudauzman kişiler tarafından bilgilendirilmektedir. Bu günde bu alanda çalışma yaparak, kooperatifleşmeyi yaşatan eski Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar kooperatif kuruculuğuna liderlik etmiştir. Bizleri bu konularda bilgilendirdi. Çok teşekkür ederiz" dedi.