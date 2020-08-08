  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Alaşehir'den sultani üzüm ihracatı başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 18:14:04 -
Alaşehir'den sultani üzüm ihracatı başladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinden sultani üzüm ihracatı Rusya'ya gönderilen ilk tırla başladı.

Tırın yola çıkışından önce Alaşehir Borsasında tören düzenlendi. Törene, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Davut Kanal, Gümrük Müdürü Mehmet Uğurlu ve ihracatçılar katıldı.

Alaşehir Kaymakamı Uçgun, tırın kapaklarını kapatarak, kapısını mühürledi. Törenin ardından tır, Rusya'ya hareket etti.

Rusya ve AB ülkelerine bugün 70 tır sultani üzüm gönderildiği belirtildi.

Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, yaptığı açıklamada, geçen yıl Alaşehir'den 157 bin 500 ton sofralık üzüm ihraç edildiğini belirterek, "Bunun yanında Alaşehir'den kiraz, kuru üzüm, nar gibi çeşitli ürünlerin ihracatı yapıldı. Üzüm, kiraz, domates ve nar başta olmak üzere tarımsal ürünlerde 2019 yılında Alaşehir'den 276 bin ton tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirildi. Genel ekonomik değerlendirmede Alaşehir’den en fazla sofralık üzüm ihracatı yapıldı. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu rakamları daha da artırmak olacak." ifadelerini kullandı.

Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden ihracat yapılmasından mutluluk duyduklarını vurgulayan Soygür, 2019 yılında gümrükten yapılan tarımsal ihracattan 550 milyon dolar gelir sağlandığını da aktardı.

Sultani üzümde hasat dün başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acun’un kanalında başörtülü kadın üzerinden rezil mesaj
Medya

Acun’un kanalında başörtülü kadın üzerinden rezil mesaj

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu televizyon kanalında, başörtülü bir kadın üzerinden sapkın LGBT’lerin propagandası yapıldı...
Kılıçdaroğlu, eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Gündem

Kılıçdaroğlu, eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım

Parti Meclisi Toplantısı açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların TBMM'ye güveninin yüz..
Türkiye'den taziye mesajı
Siyaset

Türkiye'den taziye mesajı

Türkiye, Hindistan'da meydana gelen uçak kazası sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı