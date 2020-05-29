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Aktüel

Alaşehir’de trafik kazası: 5 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 20:18:56 -
Alaşehir’de trafik kazası: 5 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Alaşehir-Sarıgöl karayolu Üzümlü Mahallesi kavşağı yakınlarında, saat 18.30 sıralarında Sarıgöl ilçesi yönünden Alaşehir istikametine seyir halinde olan A.A.O. idaresindeki 45 SA 8072 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek A.İ. yönetimindeki 45 LL 215 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 45 SA 8072 plakalı aracın sürücüsü A.A.O ve karşı araçta bulunan sürücü dahil 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ambulansları yaralıları, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.A.O’nun durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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