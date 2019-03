Alaşehir’de 71 yıl sonra CHP kazandı

Alaşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı CHP’li Ahmet Öküzcüoğlu kesin olmayan sonuçlara göre 71 yıl sonra Alaşehir’de belediye başkanı seçilen ilk CHP’li başkan oldu. Ahmet Öküzcüoğlu Sevgi Yolu üzerinde bulunan CHP Lokali’nde balkon konuşması yaparken, yaklaşık 10 bin vatandaşın katıldığı kutlama mitingine Manisa CHP milletvekili Grup Başkanvekili Özgür Özel de katıldı.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, balkondan yaptığı konuşmada Süleyman Seba örneğini verdi. "Ben Beşiktaşlı değilim." diyen Özel, "Ama ders hepinize Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba’dan gelsin. Beşiktaş şampiyon olmuş, yan tarafta şampiyonluğu kaybeden kulüp. Bütün oyuncular zıplıyorlar ve karşı tarafı rencide edecek bir marş söylüyorlar. Süleyman Seba soyunma odasının kapısını açıyor, tam omuza alacaklar, durun diyor. ’Siz bu gece kazandınız, ama yan tarafta kaybeden bir takım var. Gerçek taraftar, gerçek sporcu, gerçek centilmen, gerçek kahraman sevinirken, karşı tarafı üzmeyen, karşıdakileri rencide etmeyendir’ diyor. Bundan sonra sevinmek, alçak gönüllülük bize. Bize oy vermeyen diğer siyasi partililere saygı göstererek onları da kucaklayacağız." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Alaşehir’in yeni Belediye Başkanı olan CHP’li Ahmet Öküzcüoğlu, "Beni bağrınıza bastınız teşekkür ediyorum. Fikrimiz, inancımız, idealimiz, sevgimiz, yüreğimiz kazandı. Sabırla yürüttüğümüz seçim propagandamızı zaferle taçlandırmanın mutluluğunu yaşarken, bu sonucu almamız için başından sonuna kadar yorulmadan özveriyle destek veren ekibime ve Belediye Başkanlığını bana layık bulan değerli Alaşehirli hemşehrilerime canı gönülden bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten zorlu bir seçim süreci yaşadık birlikte. Pek çok zorlukla baş ettik yılmadık, provokasyonlar yapıldı korkmadık, yılmadık, saldırılar oldu korkmadık, karşılık vermedik, yılmadık. Şikayet etmeden inandığımız yolda ödün vermeden yürüdük ve çok şükür Alaşehir siyasi tarihi için bir dönüm noktası olan zaferi elde ettik. Bu seçim zaferi inananların zaferidir. Değerini iyi bileceğiz. Vatanını bayrağını seven, değişimin gücüne inananların, hakkın, adaletin, hukukun zaferidir. Değerini iyi bileceğiz. Öyle değerli bir zafer ki bu sevgili hemşehrilerim; İktidarın tüm imkanlarını seferber etmesine rağmen kazanıldı. Ben bunu Alaşehir’in Kurtuluş mücadelesi olarak gördüm ve 71 yıl sonra başarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ancak bu zafer her şeyin bittiği anlamına gelmiyor asıl şimdi başlıyor her şey. Sizlere adaletli hizmet sözü verdim, hakkaniyetli hizmet sözü verdim. Yarından itibaren kolları sıvıyorum ve artık verdiğim sözleri yerine getirmek adına canla başla çalışacağım. Ben sizlere hizmet etmekten şeref duyarım. Hiçbir zaman makam düşünmedik, mevkii düşünmedik, her zaman Türkiye’nin menfaatini düşündük. Kendi menfaatimizi asla düşünmedik. Ne demiştik, Belediyemiz siyaset makamı değil hizmet makamı olacak. Evet belediyemiz artık hizmet makamı artık içiniz rahat edebilir. Söz verdiğim gibi bana oy versin vermesin tüm hemşehrilerimin belediye başkanı olacağım. Bütün Alaşehir’in hizmetinde olacağım, bütün Alaşehir’i kucaklayacağım. Bu şehirde artık barış içerisinde özgürce yaşayacağız, icraatlarımızla Alaşehir’i yücelteceğiz. Kimseyi ayrıştırmayacağız, kimseyi dinine, inancına, mezhebine göre sınıflandırmayacağız. Buradan bütün siyasi partilerin başkan adaylarına teşekkür etmek istiyorum. Evet bu bir demokrasi yarışıydı ve ’biz daha iyiyiz’, ’biz kazanacağız’ demiştik ve kazandık. Değerli ilçe başkanıma, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza, kadın kolları başkanımıza ve yönetimine, gençlik kolları başkanımıza ve yönetimine, belediye meclis üyesi ve adaylarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Birileri inadına ’CHP’ye, Millet ittifakına, Ahmet Öküzcüoğlu’na oy vermeyin’ dediler. Bizim vatanımızı, bayrağımızı hatta vatandaşımızı sevmediğimizi bile söylediler. Hatta çok daha ileri gidip bizi ihanetle bile suçladılar. Merak etmeyin, içiniz çok rahat olsun. Hep birlikte inandık, hep birlikte başardık… Sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum." diye konuştu.

Öküzcüoğlu’nun konuşması sık sık ’Bu toprağın oğlu Öküzcüoğlu’ sloganıyla kesildi.