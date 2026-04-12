Levent'teki terör saldırısında çember daralıyor! Bir şüpheli de Kocaeli'de kıskıvrak yakalandı!
Beşiktaş Levent’te 7 Nisan günü emniyet güçleriyle girilen silahlı çatışmanın ardından başlatılan dev soruşturma derinleşerek devam ediyor. Dini istismar eden bir terör örgütüyle bağlantılı oldukları kesinleşen saldırganlara yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, İstanbul’un ardından Kocaeli’de de kritik bir gözaltı gerçekleşti.
Beşiktaş Levent’te 7 Nisan’da polisle silahlı çatışmaya giren 3 saldırgandan 1’i öldürülmüş, 2’si yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Saldırının ardından yapılan araştırmada saldırganların dini istismar eden terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilmişti. Yapılan operasyon sonucunda 2 yaralı saldırganla birlikte toplam 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe gönderilmişti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bir şüphelinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilmişti.
Saldırıda yaralı olarak yakalanan 2 şüphelinin ise hastanede tedavilerinin sürerken, 3 şüphelinin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’deki sorgusu devam ediyor. Bir şüphelinin de daha bugün Kocaeli’de gözaltına alınmasıyla saldırıyla ilgili gözaltında olanların sayısı 6’ya yükseldi.
