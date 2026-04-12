  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Bu yöntemi keşfetmediniz mi? Bahar aylarının C vitamini deposu! Evde limon kabuğunu böyle deneyin
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bu yöntemi keşfetmediniz mi? Bahar aylarının C vitamini deposu! Evde limon kabuğunu böyle deneyin

Bahar aylarının C vitamini deposu olan limon için mutlaka bu yöntem denenmeli...

#1
Bahar aylarında bağışıklığı güçlendirmek ve tazelenmek için doğanın bize sunduğu en büyük hazinelerden biri limon. Ancak genellikle suyunu sıkıp kabuğunu çöpe atıyoruz. Oysa limonun asıl etkisi içindeki vitaminlerin ve uçucu yağların konsantre halde bulunduğu kabuğunda saklı. Peki, limon kabuğu vitamini için nasıl tüketilmeli? Cevabı haberimizde…

#2
Çöpe attığınız o kabuklar aslında birer şifa kaynağı! Bahar yorgunluğunu üzerinizden atacak, bağışıklığı çelik gibi yapacak "limon kabuğu" yöntemini keşfedin.

#3
Limon kabuğu, yüksek oranda D-Limonen, C vitamini ve pektin içerir.

#4
Özellikle bahar aylarında artan polen alerjileri ve "bahar yorgunluğu" olarak bilinen bitkinlik hali için doğal bir savaşçıdır.

#5
1. Dondurarak Rendeleyin (En Etkili Yöntem) Limonları iyice yıkadıktan sonra buzlukta tamamen dondurun. Donmuş limonu kabuğuyla birlikte rendeleyerek salatalara, çorbalara, yoğurda veya içme suyunuza ekleyin. Bu yöntem, kabuktaki tüm besin değerlerinin doğrudan vücuda alınmasını sağlar.

#6
2. Antioksidan Deposu: Limon Kabuğu Çayı Taze limon kabuklarını (sadece sarı kısmını alacak şekilde) sıcak suya ekleyin. İçine bir adet çubuk tarçın atarak 5 dakika demleyin. Bu çay hem metabolizmanızı hızlandırır hem de vücuttaki ödemi atmanıza yardımcı olur.

#7
3. Şifa Küpleri Hazırlayın Limon kabuklarını minik küpler halinde doğrayın ve taze nane yapraklarıyla birlikte buz kalıplarına koyup suyla dondurun.

#8
Bahar güneşinin kendini gösterdiği günlerde sularınıza bu küpleri atarak hem ferahlayın hem de gün boyu C vitamini takviyesi alın.

#9
Limon kabuğunu tüketecekseniz, üzerindeki mumsu tabakadan ve tarım ilaçlarından arındırmak için mutlaka sirkeli ve karbonatlı suda 15-20 dakika bekletmeyi unutmayın.

#10
Akşam'a göre; Limon kabuğu lifli yapısı sayesinde tokluk hissi de sağlar. Bahar diyetlerinize ekleyerek yağ yakımını destekleyebilirsiniz!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23