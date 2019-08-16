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Alaşehir Kongresi’nin 100. yılı kutlanmaya başladı

16-25 Ağustos 1919 tarihinde gerçekleştirilen Alaşehir Kongresi’nin 100.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:42
Alaşehir Kongresi’nin 100. yılı kutlanmaya başladı

16-25 Ağustos 1919 tarihinde gerçekleştirilen Alaşehir Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri Alaşehir Belediyesi önünde yapılan törenle başladı.


Milli mücadelede Alaşehir Kongresinin 100. yılı etkinlikleri başladı. 16-25 Ağustos 1919 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Alaşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. İlk gün etkinliklerinde ’Atatürk ve Milli Mücadele’ fotoğraf sergisinin açılışı yapılırken kongreye katılan üyelerin ruhları için lokma döktürülüp asri mezarlıktaki kabirleri ziyaret edildi.


Düzenlenen törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.



"Alınan kararlar kongreye yerel kongre olmaktan çıkarmıştır"


Törenin açılış konuşmasını yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Alaşehir Kongresi, her ne kadar aldığı kararlar ve toplanışı bakımından yerel bir kongre görüntüsünde olsa da sonuçları bakımından Kurtuluş mücadelesinin meşalesi olmuş, bağımsızlık ateşini yakarak Batı Anadolu’da direnişin örgütlenmesini sağlamıştır. Alaşehir Kongresi ile İstanbul Hükümetinin kararlarına net bir şekilde karşı çıkılmış, özellikle Ege bölgesindeki Yunan işgaline karşı direnişin en önemli adımı olmuştur. Kongre sonrası direniş hareketi de giderek daha çok kişi toplamaya başlamıştır. Ege bölgesinde yer yer başlayan direniş hareketlerinin birleştirilerek Milli Mücadele hareketinin başlaması bakımından büyük öneme sahip olan Alaşehir Kongresi, Ege insanının vatan sevgisini ve bağımsızlık tutkusunu tüm dünyaya en güzel şekliyle göstermiştir. Kongreye Alaşehir delegesi olarak katılarak Kuvayi Milliye faaliyetlerinin yürütülmesinde uyulacak kuralların belirlendiği talimnamenin hazırlanmasında büyük emekleri olan Alaşehir Belediye Başkanı Galip Bey’in yürüttüğü bu kutsal vazife, bugün onun makamını temsil eden bizlerin de ışığı olmuş, aynı milli duygular ve inançla vatana hizmet etmemiz için ilham vermiştir. Kurtuluş Savaşının en önemli mihenk taşlarından Alaşehir Kongresinin 100. yılını andığımız bu önemli günde başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız için milli mücadelede canlarını vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Kongremiz etkinliklerine katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.


Başkan Öküzcüoğlu’nun konuşmasının ardından etkinlikler kapsamında Sevgi Yolu üzerine kurulan ve Alaşehir Kongresi’yle ilgili yaklaşık 50 eserin sergilendiği, ’Atatürk ve Milli Mücadele’ fotoğraf sergisi gezildi. Serginin hafta boyunca açık kalacağı öğrenilirken Merkez Pazar Camii’nde kongreye katılan üyeler adına lokma döktürüldü. Kongreye katılan üyelerin mezarlarının bulunduğu Asri Mezarlık da katılımcılar tarafından ziyaret edilerek dua edildi.


Etkinlikler kapsamında 21 Ağustos Çarşamba günü Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına kurulacak ekranda, “Cumhuriyet Filmi” izlenecek. 22 Ağustos Perşembe günü saat 20.30’da Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde moderatörlüğünü Avukat Mahmut Horasan’ın yapacağı, Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ve Doç. Dr. Ömer Metin’in konuşmacı olarak katılacağı ’Alaşehir Kongresi ve Milli Mücadele’ konulu konferans verilecek. Etkinlikler kapsamında 23 Ağustos Cuma akşamı Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Alaşehir Müzik Sever Gençler grubu tarafından ’Milli MücadeleTürküleri ve Kuvay-ı Milliye Destanı’ adlı konser verilecek.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:42
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