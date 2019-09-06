Alaplı TSO Kaymakam Yılmaz’ı ziyaret etti

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yöneticileri, ilçe Kaymakamlığı’na atanarak göreve başlayan Vedat Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Meclis Başkanı Nedim Kaplancan,Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ocakve beraberindeki heyet, Kaymakam Vedat Yılmazile tek tek tanıştıktan sonra Kaymakam Yılmaz’da kısaca mesleki geçmişinden bahsetti ve Alaplıilçesi Kaymakamı olarak göreve başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

"Bin 500 Kişiye İş İmkanı Sağlayacağız"

Görüşmeler sırasında Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ocak, Alaplı’nın genel durumu ticari ve sanayi yapısı ile Alaplı organize sanayi bölgesi hakkında da kısa bilgiler verdi.Alaplı ilçesinin coğrafi açıdan çok önemli bir yerde olduğunu belirten Ocak konuşmasını şöyle sürüdü; " Alaplı Organize sanayi Bölgesinin alt yapı çalışmaları tamamlanmak üzere. Enerji nakil ihalesi tamamlandı. Daha sonra doğal gaz ve telefon, internet ve iletişim hatları çekilerek alt yapı çalışmalarını tamamlayacağız. Organize sanayi bölgesindeki fabrikalar üretime geçtiğindeilçede bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

"Aytek Alaplı İçin Çok Önemli Bir Yatırım"

Alaplı’da yıllardır faaliyete geçmesi için büyük emek sarf edilenAhşap,Yat ve Tekne Kooperatifi (AYTEK)’ingerek ilçe için gerekse bölge için çok büyük önem taşıdığını ifade eden Ocak; " Ahşap,Yat ve Tekne Kooperatifi (AYTEK)’ingerek ilçemiz, gerekse bölgemiz için çok önemli bir yatırım olacaktır. AYTEK Kooperatifinin Alaplı’da yatırıma başlaması içingörüşmeler başlamış olup, Tuzla, Yalova ve diğer bölgelerdeki yatırımcılarımızı bölgemize çekerek burada yatırım şartlarının oluşturulması noktasında tüm muhatapları ile görüş birliğine varılmış olup en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır.dedi.

Ardından Kaymakam Yılmaz, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.