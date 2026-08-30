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Yerel Alaplı Limanı’nda bulunan İHA paniğe sabep oldu
Yerel

Alaplı Limanı’nda bulunan İHA paniğe sabep oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Alaplı Limanı’nda bulunan İHA paniğe sabep oldu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, balıkçılar tarafından liman bölgesinde fark edilen İHA, kısa süreli paniğe neden oldu. İHA Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, balıkçılar tarafından liman bölgesinde fark edilen İHA, kısa süreli paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Alaplı Limanı açıklarında bir İHA fark edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından güvenlik önlemleri alınırken, tedbir amacıyla limana giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. İHA’nın bir süre sonra dalgaların etkisiyle Karadeniz Ereğli açıklarına doğru sürüklendiği öğrenildi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, İHA’yı kontrollü şekilde imha etti. İmha işleminin ardından ekipler tarafından bölgede tarama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Alaplı Limanı’ndaki giriş ve çıkış yasağı kaldırıldı.

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