Bir orman yangını daha
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon çevresinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda hava ve kara unsuru sevk edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon çevresinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda hava ve kara unsuru sevk edildi.
Yangın, Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınındaki ormanlık alanda başladı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangının ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye yönlendirildi.
Söndürme çalışmalarına 3 uçak ve 15 helikopter havadan destek verirken, karadan ise 54 arazöz ve 4 iş makinesiyle müdahale ediliyor. Ekiplerin alevlerin yayılmasını önlemek için farklı noktalarda çalışma yürüttüğü bildirildi.
Yangın bölgesinde toplam 350 personel görev yapıyor. Hava ve kara ekipleri, özellikle ormanlık alan içindeki sıcak noktaları kontrol altına almak ve yangının daha geniş bir alana sıçramasını engellemek için koordineli şekilde müdahaleyi sürdürüyor.
Köprülü Kanyon çevresindeki yangının mevcut durumu ekipler tarafından yakından takip edilirken, söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
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