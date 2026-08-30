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Bir orman yangını daha

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Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Bir orman yangını daha

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon çevresinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda hava ve kara unsuru sevk edildi.

#1
Foto - Bir orman yangını daha

Yangın, Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınındaki ormanlık alanda başladı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangının ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye yönlendirildi.

#2
Foto - Bir orman yangını daha

Söndürme çalışmalarına 3 uçak ve 15 helikopter havadan destek verirken, karadan ise 54 arazöz ve 4 iş makinesiyle müdahale ediliyor. Ekiplerin alevlerin yayılmasını önlemek için farklı noktalarda çalışma yürüttüğü bildirildi.

#3
Foto - Bir orman yangını daha

Yangın bölgesinde toplam 350 personel görev yapıyor. Hava ve kara ekipleri, özellikle ormanlık alan içindeki sıcak noktaları kontrol altına almak ve yangının daha geniş bir alana sıçramasını engellemek için koordineli şekilde müdahaleyi sürdürüyor.

#4
Foto - Bir orman yangını daha

Köprülü Kanyon çevresindeki yangının mevcut durumu ekipler tarafından yakından takip edilirken, söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

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