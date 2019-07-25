Alaplı Çayı’nda ilk kez yunus balığı görüldü .

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde ırmağa giren 3 metre boyundaki yunus için herkesin ilgi odağı oldu

Karadeniz’de balık sürülerini takip eden 2 yunus balığı Alaplı çayının içindegörüntüleyen vatandaşlara aldırış etmeden suya daldı çıktı. Alaplı çayında yunus balığı olduğunu duyan bazı vatandaşlar fotoğraf makineleri ve telefonlarıyla bir batıp bir çıkan yunusları görüntülemeye çalıştı.

Yunusların Alaplı Çayı’na denizde takip ettikleri balık sürüsünün peşinden girmiş oldukları sanılıyor. Bir süre yunus balıkları çayda yüzdükten sonra gözlerden kayboldular.

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