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Alanyaspor'dan seri galibiyetler! Akhisarspor...

Süper Lig'in 7.haftasında Alanyaspor kendi evinde Akhisarspor'u 2-1'lik skorla yenerken üst üste 4.galibiyetini elde ettii.

29 Eylül 2018 Cumartesi 18:03
Alanyaspor'dan seri galibiyetler! Akhisarspor...

Aytemiz Alanyaspor ile Akhisarspor Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçında kozlarını paylaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Bu skorla Aytemiz Alanyaspor üst üste 4. galibiyetini aldı. Alanyaspor'un gollerini 7. dakikada Papiss Cisse ile 82. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Akhisarspor'un tek golünü ise Yevhen Seleznyov attı.


Maçın 69. dakikasında Isaac Sackey Aytemiz Alanyaspor'da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Alanyaspor 12 puana yükselerek 4. sıraya geldi. 5 puanlı Akhisarspor ise 15. sırada kaldı.

Aytemiz Alanyaspor gelecek hafta Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Akhisarspor ise Trabzonspor'u konuk edecek.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 18:03
  1. Trabzon
  2. Erzurum
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Alanyaspor
  5. Akhisarspor
  6. Papiss Cisse
  7. Junior Fernandes
  8. Yevhen Seleznyov
  9. Süper Lig

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