0553 313 94 23

Alanyaspor'dan 'kural hatası' açıklaması!

Fenerbahçe'nin TFF'ye kural hatası başvurusunun ardından Alanyaspor'dan resmi bir açıklama geldi.

19 Eylül 2019 Perşembe 20:03
Alanyaspor'dan 'kural hatası' açıklaması!

Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig maçının ardından kural hatası tartışmaları ortaya çıkmıştı. Fenerbahçe Kulübü TFF'ye kural hatası başvurusunda bulunurken, Alanyaspor'dan da resmi bir açıklama geldi.

Alanyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16 Eylül 2019 tarihinde yaşananlar Türk spor kamuoyu tarafından göz ucuyla değil, olanca açıklığıyla takip edilmiştir. Bu konu hakkında şu ana kadar açıklama yapmamamızın sebebi, Türk futbolunun asırlık çınarı Fenerbahçe Spor Kulübü’nün böyle bir başvuru yapacağına ihtimal vermememizden kaynaklanmaktaydı. Maçtan sonra tüm spor otoritelerinin ortak kanaati bahse konu iki golün de futbol oyun kuralları dahilinde ve tertemiz olduğu yönündeydi. Bu sürecin sonunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı sayın Zekeriya Alp'in de maç sonu açıkladığı üzere, herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır.

Kamuoyuna saygılarımızla...

Aytemiz Alanyaspor Kulübü

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 20:03
  1. Alanyaspor
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netanyahu'nun Trump'a yanlış bilgiler verdiği iddia edildi
    1. Netanyahu'nun Trump'a yanlış bilgiler..
    2. ABD'de Elektronik Sigara Kaynaklı..
    3. EYT'de son durum ne? Emeklilikte Yaşa..
    4. Selçuk Bayraktar kimdir kaç yaşında? |..
    5. ABD İran'a karşı uluslararası..
    6. Cuma günü neden değerli ve mübarek bir..
    7. Tuzla'daki büyük fabrika yangınını o..
    8. Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü..
    9. İlk yerli uçan arabaya ismi verilen..
    10. Çatı katında panter şoku
    11. ABD'nin oyalamasına yönelik Bakan..
    12. Şehriyeli bulgur pilavı nasıl yapılır?..
    13. Evde kayısı reçeli nasıl yapılır? |..
    14. Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili önemli..
    15. Arda Ayten kimdir? | Kim Milyoner..
    16. Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ne..
    17. Alanyaspor'dan 'kural hatası'..
    18. Şehit Eren Bülbül’ün annesinden..
    19. Getafe Trabzonspor maçı canlı takip
    20. Çocuk parası nedir? | Çocuk parası ne..
    21. YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? | 2019..
    22. 2019 YÖKDİL ne zaman? | YÖKDİL..
    23. FETÖ'cü Hakan Şükür spor yorumculuğuna..
    24. KYK burs başvuruları ne zaman..
    25. KYK burs ve kredisi hangi durumlarda..
    26. MHP’den Fettah Tamince açıklaması:..
    27. Rusya ve Çin'den İdlib vetosu
    28. Getafe Trabzonspor maçı ilk 11'leri
    29. Atletico Madrid'de Celta Vigo mesaisi..
    30. Ceviz lekesi giysiden nasıl çıkar?
    İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan çok konuşulacak sözler: CHP'li isim bize bir mail attı...
    İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan çok konuşulacak sözler: CHP'li isim bize bir mail attı...
    Flaş iddia! 'MHP'li üç isim kabineye girecek'
    Flaş iddia! 'MHP'li üç isim kabineye girecek'
    Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti
    Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!