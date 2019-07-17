Alanyaspor'da sezon hazırlıkları

DÜZCE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

2019-2020 sezonu hazırlıklarının 2. etabı için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan turuncu-yeşilli futbolcular, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve top kapma çalışmalarıyla tamamlandı. Bu arada, Alanyaspor'un yeni transferi Lokman Gör'ün yarınki antrenmana katılacağı öğrenildi.



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