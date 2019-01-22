0553 313 94 23

Alanyaspor'da hedef üst sıralara çıkmak

- Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın:"Alanyaspor'u bir an evvel üst sıralara taşımanın derdindeyiz"- "Fenerbahçe büyük bir camia. Ersun Yanal ile toparlanacaklardır"

22 Ocak 2019 Salı 19:23
Alanyaspor'da hedef üst sıralara çıkmak


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, iyi sonuçlar alarak orta grubu yakalamak istediklerini söyledi.

Sergen Yalçın, antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, son 3 günde Kasımpaşa'yla Ziraat Türkiye Kupası'nda, Demir Grup Sivasspor'la da ligde oynadıkları maçların çok tempolu geçtiğini dile getirdi.

İki karşılaşmada da oyuncularının fizik gücünün iyi olduğunu anlatan Yalçın, kupada Kasımpaşa ile perşembe günü zorlu bir rövanşa çıkacaklarını bildirdi.

Kasımpaşa'nın iyi bir takım olduğunu belirten Yalçın, "Ama biz tur atlamak, kupada devam etmek istiyoruz. Bu maçta biraz daha farklı oyuncularla oynayacağız. Sivasspor'a karşı oynayan kadrodan 5-6 futbolcu farklı olacak. Onu planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kupadan sonra 28 Ocak Pazartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile kendileri için çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Yalçın, ligin ikinci yarısındaki iyi başlangıcı devam ettirmek istediklerini vurguladı.

Ligde üst, orta ve aşağı sıralarda büyük bir mücadelenin olduğunu kaydeden Yalçın, iyi sonuçlar alarak orta grubu yakalamak istediklerine işaret etti.

Bu amaç için ciddi bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Sergen Yalçın, "Çünkü puan durumu olarak biraz aşağılardayız ama daha 16 haftalık bir süreç var. Bu süreçte kim ne yapar kestirmek gerçekten zor. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz, kendi takımımızla ilgileniyoruz. Alanyaspor'u bir an evvel üst sıralara taşımanın derdindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin küme düşme potasında bulunmasının alt sıralardaki takımları etkileyip etkilemediğine yönelik bir soru üzerine Yalçın, "Fenerbahçe büyük bir camia. Ersun Yanal ile toparlanacaklardır. İyi bir kadroları var. Büyük takımlar da zaman zaman böyle sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Başka takımlar da yaşadı zamanında." şeklinde konuştu.


- Hazırlıklar sürdü


Aytemiz Alanyaspor, 24 Ocak Perşembe günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarını teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sürdürdü.

Sackey ve Tzavellas'ın katılmadığı antrenman, koordineli ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, ayak tenisi ve 4'e 4 dar alanda çift kale maç yaptı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 19:23
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Futbol
  3. idman
  4. Sergen Yalçın
  5. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya ve Japonya "barış"ta anlaşamadı
    1. Rusya ve Japonya "barış"ta anlaşamadı
    2. Topkapı sarayı tatilde ziyaretçilerini..
    3. Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama
    4. İran'dan Almanya ve ABD'ye tepki
    5. Bebeğini kovada çürüten cani kadından..
    6. Genetiği değiştirilmiş bebekler..
    7. Voleybol: Efeler Ligi
    8. Göztepe'de Ghilas 3 hafta forma..
    9. Fransa İçişleri Bakanı'ndan 'polis..
    10. 49. Dünya Ekonomik Forumu
    11. Xabi Alonso, vergi kaçırma..
    12. İnfaza tanık olunca teslim olup..
    13. Günün en acı haberi Uşak'tan! 2..
    14. 'Kadına şiddet' medya ile böyle..
    15. Eşini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı
    16. Galatasaray'ın Bolu 11'i belli oldu
    17. İsrail'den Gazze'ye tank atışı: 1 şehit
    18. Voleybol: Efeler Ligi
    19. Gürcistan'daki kızamık salgını
    20. İspanya'da kuyuya düşen çocuğu..
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe