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Alanyaspor'da hedef en az 20 puan

- Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın:"Pozisyon gereği aşağıda ciddi bir maç oynayacağız, sonra da hedefe oynayan takımla maç yapacağız. İkisi de çok zor"- "İşimize yarayacak, bize güç katacak oyuncu bulursak belki 2-3 oyuncu ilave etmeyi düşünüyoruz"

11 Aralık 2018 Salı 16:54
Alanyaspor'da hedef en az 20 puan


ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligin ilk yarısının son iki maçında 4 puanın takım için çok iyi olacağını belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, 17. haftasında da Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pozisyon gereği aşağıda ciddi bir maç oynayacağız, sonra da hedefe oynayan takımla maç yapacağız. İkisi de çok zor." dedi.

Alanyaspor'un her geçen gün performansını yükselttiğini aktaran Yalçın, oyun anlamında ciddi bir gelişme gösterdiklerini ifade etti.

Hedefledikleri 20 puan ve üstünün, ligin ilk yarısı için takımı adına iyi olacağını vurgulayan Yalçın, bunun da ikinci yarıya bakış açılarını değiştireceğini kaydetti.


- "Devre arası transfer yapmak zor"


İkinci yarılarda liglerin daha zorlu olduğunu belirten Sergen Yalçın, buna hazır olmak gerektiğini, gerekirse de transfer yapacaklarını söyledi.

Transferle ilgili başkan ve yönetimle bir değerlendirme yaptıklarını aktaran Yalçın, "İşimize yarayacak, bize güç katacak oyuncu bulursak belki 2-3 oyuncu ilave etmeyi düşünüyoruz. Devre arası transfer yapmak zor. Doğru oyuncuları bulmak çok zor ama önümüzde 3-4 haftalık bir süreç var. Bu zaman zarfında düşüneceğiz. Bakacağız neyimiz eksik, takıma ne katabiliriz, takımı nasıl güçlendirebiliriz, o doğrultuda birlikte en doğrusunu yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sergen Yalçın, genel olarak takımdaki oyuncuların performansından memnun olduğunu, koşu mesafeleri gibi istatistiklerde gelişme gösterdiklerini kaydetti.

Futbolcularının, çıktıkları 3 maçın ikisinde 110 kilometre civarında koşu yaptıklarını anlatan Yalçın, "Bana göre iyi bir performans. Bunları da yavaş yavaş istediğimiz ölçülere getiriyoruz. Takımdan memnunum ama sakatlıktan çıkan oyuncular var, Fernandes gibi sezon başı yapmamış, birçok maçta oynamamış. Onlar daha çabuk hazır hale gelirse çok yarayacak, diye düşünüyorum. Bu sene sakatlıkla uğraşıyoruz sezonun başından bu yana. Onları ikinci yarıya hazır edersek güçlü bir Alanyaspor sahada olacak, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de son iki hafta öncesi 16 puan ve averajla 14. sırada bulunuyor.


- Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları


Aytemiz Alanyaspor ligin 16. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman koşuyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma oynayan ve topa sahip olma çalışması yapan futbolcular, dar alanda taktik organizasyonlar ve dayanıklılık koşularıyla idmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan Mbilla ve Baiano antrenmana katılmadı.



Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 16:54
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