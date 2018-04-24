Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Alanyaspor'da hakem tepkisi sürüyor

-Süper Lig'de 32 puanla 15 sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, açıklamalarda bulundu.

24 Nisan 2018 Salı 20:48
Alanyaspor'da hakem tepkisi sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, hakem hatalarının kulübü zor durumda bıraktığını söyledi.

Bakkal, kulüp tesislerindeki idman sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son 4 haftasına girilen ligin "cadı kazanı"na dönüştüğünü belirtti.

Alanyaspor'da 23. haftanın ardından göreve başladığında takımın 21 puana sahip olduğunu anımsatan Bakkal, "Gençlerbirliği'nin 4-5 puan gerisindeydik. Akhisar'ın 30 puanı vardı. Şimdi onlar 35 puanda, biz ise 32 puandayız." dedi.

Bakkal, ligin geride kalan 7 haftasında şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla da karşılaştıklarını hatırlatarak, Beşiktaş ve Galatasaray'a yenildiklerini, Medipol Başakşehir'i ise mağlup ettiklerini aktardı.

Kaybettikleri maçlarda nasıl yenildiklerini spor kamuoyunun iyi bildiğini dile getiren Bakkal, şunları kaydetti:

"Yenildiğimizde bile takımın ortaya koyduğu futbol, üretkenlik, maçı isteme ve nerede olduklarını bilip ona göre mücadele etmeleri, benim için çok önemliydi. Son maçta talihsiz bir yenilgi aldık. Geldiğim günden beri teknik direktör olarak hakemlerin arkasına sığınmadım ama eğer bu sene Alanyaspor'un başına kötü bir şey gelirse yüzde yüz hakem hatalarından dolayıdır. Burada suç ne kulübün ne Alanyaspor'un ne de teknik direktöründür. Çünkü çok düzgün işleyen, düzgün yönetilen bir kulübümüz var."

Bakkal, Alanyaspor'un iyi futbol oynadığını kendisinin değil spor kamuoyunun söylediğini ifade ederek, "Galatasaray maçında attığımız 2 gol, kaçırdığımız onca pozisyon, verilmeyen penaltılar... Göztepe maçında kaybedilen 2 puan, arkasından Malatyaspor penaltısı ve yine 2 puan kaybı. Burada da penaltıyı alsak öne geçiyoruz 3-2 ve belki de ligi bitireceğiz. Bunların gözardı edilmemesi gerekiyor. Yedi haftalık periyotta oyuncularıma, taraftarlara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"BİZE RAHAT YOK"

Turuncu-yeşilli takıma geldiğinde ilk söylediği şeyin, "Bize rahat yok" olduğunu anımsatan Bakkal, kaliteli ve iyi oyunculara sahip olduklarını dile getirdi.

Ligde kalan maçlarda futbolculara inancının ve güveninin tam olduğunu vurgulayan Bakkal, "Hiçbir zaman şüphem olmadı. Oynadığımız oyunu destekleyen bir spor kamuoyu var. Final niteliğinde 4 haftaya giriyoruz. Kaybedilmemesi gereken maçlar. Tek isteğim, iyi oynamak ve kazanmak. Cezalı Sackey ve sakatlığı süren Mbilla dışında eksiğimiz yok." ifadelerini kullandı.

ANTRENMAN

Aytemiz Alanyaspor, ligin 31. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde sürdürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, idmanın ikinci bölümünde 21 yaş altı takımı ile antrenman maçı yaptı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 20:48
  1. Malatya
  2. Kayseri
  3. Süper Lig
  4. Aytemiz Alanyaspor
  5. Mesut Bakkal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaya oturup ikiye bölünen gemide yangın çıktı
    1. Karaya oturup ikiye bölünen gemide..
    2. Fransa'da iltica yasası sertleştiriliyor
    3. Mahkum, infaz koruma memurunu jiletle..
    4. Destici, Mahir Ünal ve Mustafa Şentop..
    5. TFF'ye çağrı yaptı: Fenerbahçe ve..
    6. AB'den komik yardım çağrısı
    7. Herkesin ortasında kadını darp etti,..
    8. Çocuklar okula neden gitmek istemez?
    9. Mustafa Cengiz: UEFA'nın gözünden..
    10. Yılın ilk çeyreğinde 3,2 milyar..
    11. Alanyaspor'da hakem tepkisi sürüyor
    12. Uyuşturucu ihbarına giden ekipler FETÖ..
    13. İntihar etti, pişman olunca 112'yi aradı
    14. Bu işi yapan dünyada eşi görülmemiş..
    15. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Türk..
    16. Kayseri'de FETÖ'den yargılanan iş..
    17. Fırat'ın incisi Birecik turizmde iddialı
    18. Şekerli içecekler ile tüp bebek..
    19. Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener görüşecek
    20. İmalat sanayide kapasite kullanımı düştü
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü