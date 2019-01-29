0553 313 94 23

Alanyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

29 Ocak 2019 Salı 15:21
Alanyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları


ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, Ankaragücü maçında ilk 11’de yer alan oyuncular koşuyla tamamladı.

Ankaragücü maçında sonradan oyuna giren ve yedek kalan futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Dayanıklılık koşusuyla tamamlanan antrenmanda sakatlığı bulunan Isaac Sackey ve Cenk Ahmet Alkılıç takımdan koştu.

Ankaragücü maçında sakatlanan Lucas Villafanez ile İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo ile anlaşan Merih Demiral da antrenmanda yer almadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 15:21
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Futbol
  3. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İbrahim Tatlıses patladı: Annem öldü pavyona mı gittim
    1. İbrahim Tatlıses patladı: Annem öldü..
    2. Ukrayna'dan AB'ye üyelik başvurusu
    3. Melih Gökçek'ten müthiş benzetme!..
    4. CHP tescilli ittifakı inkar etti
    5. Esed Rejimi katliam yaptı! Çok sayıda..
    6. Kirli pazarlık deşifre oldu!..
    7. CHP'nin kalesinde kriz büyüyor! Mevcut..
    8. Martin Skrtel'in cezası belli oldu
    9. Türk askeri 24 saat teyakkuzda!..
    10. Terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken..
    11. AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri..
    12. Macron'dan Sisi'ye "milyar avroluk"..
    13. Fırtına uyarısı geldi!
    14. Martin Skrtel ne kadar maç cezası aldı?
    15. Ege ve Akdeniz'de yağış, Hatay için..
    16. Guaido'dan Maduro'ya tehdit!
    17. AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri..
    18. İranlı vekillerden Petrol Bakanı'na..
    19. Türkiye Çin'e satıyor, Çin de dünyaya!
    20. "Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz"
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı