Alanyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları



ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, Ankaragücü maçında ilk 11’de yer alan oyuncular koşuyla tamamladı. Ankaragücü maçında sonradan oyuna giren ve yedek kalan futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Dayanıklılık koşusuyla tamamlanan antrenmanda sakatlığı bulunan Isaac Sackey ve Cenk Ahmet Alkılıç takımdan koştu. Ankaragücü maçında sakatlanan Lucas Villafanez ile İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo ile anlaşan Merih Demiral da antrenmanda yer almadı.

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