Alanyaspor'da forma giyen Mamadou Fofana'ya Fransa ekibi talip oldu!
Aytemiz Alanyaspor'da top koşturan Fofana'ya Fransa takımlarından Metz talip oldu.28 Haziran 2018 Perşembe 02:08
SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Aytemiz Alanyaspor'un başarılı stoperlerinden Mamadou Fofana'ya Fransa 2.Lig ekiplerinden Metz'in talip olduğu öğrenildi. Fransız kulübün Fofona için Alanyaspor'un kapısını çalacağı belirtildi.
Mamadou Fofana'nın Alanyaspor ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR
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